Φόνος Δημοσθένους: Ζητά ανανέωση της κράτησης η Αστυνομία, αξιολογούν συνεχώς νέο υλικό - Καταρρίπτονται ισχυρισμοί του 51χρονου

Εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού παρουσιάστηκαν δύο από τους υπόπτους για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η Αστυνομία αιτήθηκε την ανανέωση της κράτησης τους για ακόμα οκτώ ημέρες. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Επίσης, ενώπιον του Δικαστηρίου για ανανέωση της κράτησης παρουσιάστηκε και 51χρονος Ελλαδίτης ομογενής από τη Γεωργία, εναντίον του οποίου διερευνάτε σύνδεση με κλεμμένο όχημα (Mitsubishi Colt από ιερέα) που εντοπίστηκε κοντά στην οικία Δημοσθένους τρεις μέρες πριν τη δολοφονία. Εντός του οχήματος βρέθηκαν και δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη, όπου στο πώμα του ενός ταυτοποιήθηκε το dna του 51χρονου.

Οι δικηγόροι των δύο υπόπτων έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης των πελατών τους και αναμένεται το Δικαστήριο να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την ανανέωση της κράτησης των δύο.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη της διαδικασίας, η Αστυνομία ζήτησε όπως ο 45χρονος παραμένει με τις χειροπέδες εντός του Δικαστηρίου καθώς «εξέφρασε από μόνος του την πρόθεση του να αποδράσει». Ο δικηγόρος του σχολιάζοντας το αίτημα αυτό δεν έφερε ένσταση αναφέροντας όμως ότι η αίτηση που συνοδεύει το αίτημα της Αστυνομίας δεν διαφέρει σε τίποτα από τον προηγούμενο.

Χωρίς ουσιαστικά νεότερα

Η αίτηση που αναγνώστηκε στο Δικαστήριο από τον ανακριτή της υπόθεσης δεν περιλαμβάνει σημαντικά νεότερα στοιχεία, αλλά η Αστυνομία θεωρεί ότι οι δύο πρέπει να παραμείνουν υπό κράτηση καθώς εκκρεμεί ακόμα σημαντικό ανακριτικό έργο.

Για τον 1ο ύποπτο, τον 45χρονο δεν ακούστηκε τίποτα νεότερα.

Σχετικά με τον 2ο, τον 51χρονο, ο ανακριτής ανέφερε ότι έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται αλλά επίσης και κάποιοι εξ αυτών καταρρίπτονται.

Τεράστιο ανακριτικό έργο

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι υπάρχει τεράστιο ανακριτικό έργο που χρειάζεται ακόμα χρόνος για να ερευνηθεί. Ανέφερε ότι έχουν ληφθεί μέχρι τώρα 139 καταθέσεις και έχουν γίνει 22 έρευνες, όπως επίσης και ότι έχουν παραληφθεί τεράστιος αριθμός κλειστών κυκλωμάτων τα οποία αναλύονται. Παράλληλα εξήγησε ότι υπολείπονται τουλάχιστον ακόμα 69 καταθέσεις, δύο έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων καθώς και τα αποτελέσματα από εργαστηριακές εξετάσεις σε δεκάδες τεκμήρια. Σημείωσε δε ακόμα ότι αναμένουν τα αποτελέσματα από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 1ου υπόπτου ενώ θα κατατεθεί και αίτηση για άρση του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου του 2ου, όπου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το ανακριτικό έργο.