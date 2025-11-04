Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέο επεισόδιο στο θρίλερ με τη δολοφονία Δημοσθένους: Κινητό και φορτιστής βρέθηκε στο κελί υπόπτου

Ο 31χρονος φέρεται να συνέδραμε ενεργά τον 28χρονο καταζητούμενο, παρέχοντάς του μέσα και κάλυψη για να διαφύγει.

Κινητό τηλέφωνο και φορτιστής εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εκ των υπόπτων για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος τελεί υπό κράτηση στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, μέλη της δύναμης προχώρησαν σε έρευνα στο κελί του κρατούμενου έπειτα από σχετική πληροφόρηση, εντοπίζοντας το κινητό τηλέφωνο στην κατοχή του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το κινητό τηλέφωνο κατέληξε στα χέρια του υπόπτου, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα για τις ενέργειες των μελών της δύναμης που είχαν ευθύνη φύλαξης.

Ο ύποπτος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το κινητό τηλέφωνο του το παρέδωσε άλλος υπόδικος, λίγο πριν τη μεταφορά του από τα κρατητήρια στις Κεντρικές Φυλακές.

