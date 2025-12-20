Καιρός: Συννεφιά σήμερα, βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, αναμένονται σταδιακά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

