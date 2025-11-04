Να δοθούν λύσεις «χθες» στο υδατικό ζητούν Παναγροτικός και ΕΚΑ - Θέλουν συνάντηση με ΠτΔ

Να δοθούν λύσεις "χθες "στο υδατικό πρόβλημα, άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υλοποίηση της συμφωνίας για την άρδευση από το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, που είναι δικοινοτικό έργο, ζήτησαν οι επικεφαλής του Παναγροτικού και ΕΚΑ, Τάσος Γιαπάνης και Πανίκος Χάμπος.

Σε δηλώσεις τους στη Βουλή, όπου μετέβησαν για συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας, οι κύριοι Γιαπάνης και Χάμπας ανέφεραν ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι πέραν από τραγική.

Ο κ. Χάμπας δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε απελπιστική κατάσταση όχι μόνο για την άρδευση, αλλά και για τα δάση, γιατί θα ξεραθούν. «Θα χάσουμε το Τρόοδος και δεν θα έχουμε οξυγόνο ν’ αναπνέουμε. Επομένως χθες, πρέπει να παρθούν ριζοσπαστικές αποφάσεις που θα δίνουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε.

Εκτός από τις αφαλατώσεις που έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, είπε ο κ. Χάμπας, πρέπει να λυθεί και το θέμα με τη διαχείριση του δικοινοτικού έργου στη Μια Μηλιά, όπου «ένας ολόκληρος ποταμός χάνεται και πρέπει να γίνουν οι αγωγοί από το Τμήμα Υδάτων προς την δική μας πλευρά». Σημείωσε δε ότι υπάρχει συμφωνία το 80% της παραγώμενης ποσότητας επεξργαζόμενου νερού να δίνεται στην ε/κ πλευρά και το υπόλοιπο 20% στην τ/κ.

Πρέπει επίσης, συνέχισε, να γίνει επαναχαρτογράφηση της γεωργίας στην Κύπρο, να υπολογισθεί το απωλεσθέν εισόδημα των γεωργών γιατί τα φράγματα στην Κύπρο, είπε, έγιναν με στήριξη του FAO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφιμων, για την επισιτιστική ασφάλεια του κυπριακού λαού, αλλά χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, όπως τα ξενοδοχεία και τα γήπεδα γκόλφ, ανέφερε.

Χαρακτήρισε δε απαράδεκτο το ότι στην περιοχή της Πάφου ακόμα και σήμερα δίδεται νερό σε γήπεδο γκολφ από φράγμα. «Από μόνο του αυτό είναι ένα σκάνδαλο», σημείωσε.

Ο κ. Χάμπας είπε ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου για συνολική συζήτηση του υδατικού.

Η κατάσταση στα φράγματα είναι πέραν από τραγική, δήλωσε ο Πρόεδρος του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης λέγοντας ότι στα 11 εκατ. κυβικά μέτρα δεν υπολογίζεται η λάσπη. «Για μας είναι μηδέν», είπε. Το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα στους αγρότες αρωγός, όχι μόνο ως προς την οικονομική στήριξη που χρειάζονται για να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα, αλλά και με άμεσα έργα.

Χρειάζονται καινούργιες και νέες μέθοδοι, όπως η σπορά των νεφών, το οποίο επιβάλλεται να μπει άμεσα σε λειτουργία, πρόσθεσε. Ο κ. Γιαπάνης μίλησε για τραγικότητα σήμερα και διαχρονικά λάθη όλων των κυβερνήσεων το κόστος των οποίων επωμίζεται μόνο ο Κύπριος αγρότης.

Να δούμε ανέφερε, ακόμα και το θέμα της ύδρευσης «άσχετα αν πονάει. Δεν μπορούμε να σπάσουμε τη διατροφική αλυσίδα. Αυτό θα πει λιγότερη παραγωγή προϊόντων, αύξηση της τιμής για τον καταναλωτή και της ποιότητας ζωής του, μη αρκετό έλεγχο από τρίτες χώρες όσον αφορά φυτοπροστασία και λιπάσματα», ανέφερε.

Ο Κύπριος αγρότης και ο Κύπριος καταναλωτής πρέπει να έχουν επαρκή τροφή στο τραπέζι τους, σημείωσε.

Το κράτος καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσει στήριξη σε όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε. Ο κ. Γιαπάνης είπε ότι ζητούν άμεσα συνάντηση των αγροτικών ργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δουν τί μπορεί να γίνει άμεσα. Σημείωσε ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπήκαν κάποια έργα στους προϋπολογισμούς - αλλά δεν υπάρχουν λύσεις άμεσα - για το διάστημα της επόμενης τριετίας, έως και πέντε χρόνια.

Ερωτηθείς εάν θα μπουν λουκέτα σε αρδεύσεις, ο κ. Γιαπάνης είπε ότι ήδη υπάρχουν. Το Τμήμα Υδάτων με επιστολές και μηνύματα ειδοποιεί αγρότες να μην φυτεύσουν εκτός αν έχουν οι ίδιοι γεωτρήσεις, ανέφερε λέγοντας ότι το νερό είναι ένα εθνικό αγαθό και έχουν πάνω ρουμπινέτο, μετρητή.

Ο κ. Γιαπάνης είπε ότι αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος «μουγκαρίζει δεν κλαίει».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το εργοστάσιο στη Μια Μηλιά, είπε ότι η ποσότητα από το επεξεργασμένο νερό που δικαιούται η ε/κ πλευρά φτάνει τα 14 εκατ κμ νερού, ενώ μόνο η πατατοκαλλιέργεια χρειάζεται 10-11 εκ κμ.

