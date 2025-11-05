SMS παγίδα κόστισε 56.000 ευρώ σε δύο πολίτες στη Λεμεσό - Ήθελαν απλώς να παραλάβουν το δέμα τους

Ηλεκτρονικές απάτες με θύματα πολίτες που έχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς διερευνά η Αστυνομία, ύστερα από δύο νέες καταγγελίες που κατατέθηκαν στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο περιστατικά καταγγέλθηκαν στις 3 και 5 Νοεμβρίου, αντίστοιχα, από πολίτες οι οποίοι έλαβαν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο φαινόταν να έχει σταλεί από γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Το μήνυμα ενημέρωνε ότι εκκρεμούσε η παράδοση ενός ταχυδρομικού δέματος και ότι απαιτούνταν η πληρωμή ενός μικρού ποσού – μόλις 1,46 ευρώ – για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης.

Αφού οι δύο παραπονούμενοι ανέμεναν αυτή την περίοδο την ταχυδρομική παράδοση δεμάτων, πείστηκαν για την αυθεντικότητα του μηνύματος που έλαβαν και ακολουθώντας ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link, που τους αποστάληκε, προχώρησαν στην καταχώρηση των στοιχείων της τραπεζικής τους κάρτας, για την πληρωμή. Ακολούθως, οι δύο παραπονούμενοι διαπίστωσαν ότι, από τον τραπεζικό λογαριασμό τους, είχε κλαπεί ποσό ύψους 49,000 ευρώ και ποσό ύψους 7,001 ευρώ, αντίστοιχα. Τις δύο υποθέσεις διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού. Ως μέτρο προστασίας από τέτοιας φύσης διαδικτυακές απάτες, η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους.

Συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του. Συστήνεται επίσης όπως, πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, προχωρούν σε σχετική επαλήθευση, μέσω και των γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των οργανισμών ή εταιρειών που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Στις περιπτώσεις όπου πολίτες πράγματι αναμένουν την παράδοση ταχυδρομικών δεμάτων, συστήνεται όπως ελέγχουν για την πορεία των δεμάτων τους, είτε με επικοινωνία με τον αποστολέα τους, είτε με επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η αποστολή.