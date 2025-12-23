Mea culpa Νικόλα για διαγραφές στελεχών: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ, εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα (βίντεο)

Την επιστροφή του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή και άλλων προσώπων στο ΔΗΚΟ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, ο οποίος αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ αρχές Δεκεμβρίου, είχε σήμερα δεύτερη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, στα πλαίσια της προσπάθειας για συνένωση του κεντρώου χώρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Μιχάλης Γιακουμή θα επιστρέψει στο ΔΗΚΟ και θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ανέφερε επίσης ότι θα συμμετέχει στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ στις 3 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να απορρίψει νέα πρόταση του ΔΗΚΟ για συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου χωρίς να θέσει το θέμα ενώπιον των συλλογικών οργάνων.

Mea culpa

O πρόεδρος του ΔΗΚΟ επανέλαβε την πρόσκληση του κόμματος για συμπόρευση με όλους όσους συμφωνούν με το κόμμα και συμμερίζονται το ίδιο όραμα για μια ελεύθερη και ευημερούσα Κύπρο. «Για αυτό ακριβώς τον λόγο», πρόσθεσε, «ως Δημοκρατικό Κόμμα αποφασίσαμε να ξεπεράσουμε διαφορές του παρελθόντος και να αναγνωρίσουμε λάθη και να ανακαλέσουμε διαγραφές, ώστε να μπορέσουμε να προσκαλέσουμε συναγωνιστές πίσω στις τάξεις του κόμματος». Προειδοποίησε δε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην περίπτωση που εισέλθουν στη Βουλή καταστροφικές πολιτικές δυνάμεις.

Θέλουμε να διαφυλάξουμε μια σταθερή πορεία για τη χώρα μέσα από τις συνεργασίες. Ανακοινώνουμε την επιστροφή και επανένταξη του Μιχάλη Γιακουμή στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και τη συμμετοχή κι άλλων συναγωνιστών στα συλλογικά όργανα του κόμματος. pic.twitter.com/zaPWHEFH7s — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) December 23, 2025

Ανάχωμα στον λαϊκισμό

Από την πλευρά του, ο κ. Γιακουμή δήλωσε ότι επιστρέφει στο ΔΗΚΟ ως μέλος και πως θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. «Αυτή η επιστροφή», σημείωσε, «δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι πολιτική επιλογή ευθύνης». Πρόσθεσε δε ότι επιστρέφει στο ΔΗΚΟ μαζί με άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν εκλεχθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σημείωσε ότι η ισχυροποίηση του κεντρώου χώρου αποτελεί ανάχωμα στον λαϊκισμό και τους απολιτίκ.

Πάντως στις σημερινές δηλώσεις που έγιναν από πλευράς Νικόλα Παπαδόπουλου και Μιχάλη Γιακουμή δεν έγινε καμία αναφορά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Μιχάλη Γιακουμή στις βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο τοποθέτησης του Μιχάλη Γιακουμή στα ψηφοδέλτια του ΔΗΚΟ.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεργασίες, ξεπερνάμε διαφορές του παρελθόντος, προσκαλούμε συναγωνιστές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Στο πλαίσιο αυτό ο φίλος Μιχάλης Γιακουμή επιστρέφει στο Δημοκρατικό Κόμμα και προσχωρεί στην κοινοβουλευτική μας… pic.twitter.com/jbxqRed1Vh — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) December 23, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, τα μέλη του οποίου ενέκριναν εισήγηση του προέδρου του κόμματος για απόσυρση των διαγραφών και δυνατότητα εγγραφή μέλους για όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν στο κόμμα.