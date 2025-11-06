Αλλάζει ο νόμος για τα πυροβόλα όπλα - Ενίσχυση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Αστυνομίας

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον «περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025», ο οποίος επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης αδειών κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών των Κατηγοριών Β1 και Β5.

Ο νέος νόμος στοχεύει στον εξορθολογισμό και στην ενίσχυση του πλαισίου αδειοδότησης, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται η υποχρέωση του αιτητή να αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο ζητά άδεια, ενώ παρέχεται στον Αρχηγό Αστυνομίας η δυνατότητα να ζητά γνωμάτευση από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο προτού αποφασίσει για τη χορήγησή της.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας καθίσταται πλέον το αρμόδιο όργανο τόσο για τη χορήγηση όσο και για τη μη χορήγηση της άδειας, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία ανανέωσης της άδειας και παρέχεται εξουσία στον Αρχηγό να την αναστέλλει ή να την ανακαλεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά θα παραχωρούνται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μόνο σε πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε ειδική εκπαίδευση, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας η άδεια θα ανακαλείται. Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης την υποχρέωση επιστροφής του οπλισμού σε περιπτώσεις λήξης, μη ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας.

Ο νόμος ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και μια εναντίον του μεμονωμένου Σοσιαλιστή Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου.

Αιτιολογώντας τη ψήφο του ο κ. Ευσταθίου είπε ότι ως θέμα αρχής διαφωνεί με τη συσσώρευση υπερεξουσιών σε ένα και μόνο όργανο.

Πηγή: ΚΥΠΕ