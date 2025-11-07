Υγειονομική βόμβα: Άντρας έφερε από τα κατεχόμενα 200 κιλά κόκκαλα και δέρματα ζώων (εικονες)

Άντρας πιάστηκε με νωπό κρέας και κόκκαλα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, όταν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατά τον συνήθη έλεγχο οχημάτων στις 6/11/2025, εντόπισαν περίπου 200 κιλά ζωικών προϊόντων με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το φορτίο και το όχημα κατασχέθηκαν. Ο οδηγός εγκατέλειψε τα κατασχεθέντα για καταστροφή και κατέβαλε €600 στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού, ώστε να του αποδοθεί το όχημα.









Το Τμήμα Τελωνείων ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής καλεί για μια ακόμα φορά το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών. Ειδικότερα όσον αφορά τα ζώα και ζωικά προϊόντα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και πιθανή μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, αφού δεν διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.