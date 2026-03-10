Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: Ξέρω ότι το Ιράν θέλει συνομιλίες, εξαρτάται από τους όρους

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, δηλώνοντας στο Fox: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Δευτέρα, στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι εξαρτάται από τους όρους, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει, ανέφερε το Fox News.

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: "Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη".

Τόνισε εξάλλου ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι "πέρα από τις προσδοκίες", επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα "δεν φοβάται" τις "κενές απειλές" του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν "σκληρότερα" το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ.

"Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!", έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.

Πηγή:  ΑΠΕ – ΜΠΕ

