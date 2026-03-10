Ρωσικό τάνκερ LNG φλέγεται στη Μεσόγειο - Άγνωστη η τύχη του πληρώματος

Το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Arctic Metagaz φλέγεται στη Μεσόγειο, ενώ η τύχη του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Το πλοίο εικάζεται ότι δέχθηκε επίθεση από πλοίο drone της Ουκρανίας ή με την ευθύνη της Ουκρανίας, δήλωσε στο Reuters έγκυρη πηγή πληροφόρησης.

В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz https://t.co/TuVXeiWxG9 pic.twitter.com/bvjka1EL7j — The Insider (@the_ins_ru) March 3, 2026

Πηγή: cnn.gr