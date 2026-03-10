Νομοθετικές προτάσεις για εκποιήσεις παρουσίασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ – Κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη

«Ο κάθε Βουλευτής, η κάθε Βουλεύτρια, η κάθε πολιτική δύναμη στη Βουλή, θα κληθεί να πάρει θέση σε σχέση με τις εκποιήσεις και στο κατά πόσον θα είναι με τις τράπεζες ή με την κοινωνία», δήλωσε σήμερα, Τρίτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, παρουσιάζοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του κόμματος του για το ζήτημα των εκποιήσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στη Λευκωσία, ο κ. Στεφάνου, έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που, όπως ανέφερε, έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία σε σοβαρό κοινωνικό ζήτημα στην Κύπρο. Όπως είπε, χιλιάδες δανειολήπτες έχουν χάσει την κατοικία ή την επαγγελματική τους στέγη ως αποτέλεσμα ενός δυσμενούς νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, το οποίο –όπως υποστήριξε– διαμορφώθηκε σταδιακά από την προηγούμενη Κυβέρνηση και συνεχίζει να στηρίζεται από την παρούσα, καθώς και από πολιτικά κόμματα όπως ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, «μαζί με άλλους περιστασιακούς συνοδοιπόρους εντός Βουλής».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το κόμμα και η κοινοβουλευτική του ομάδα βρίσκονται «σταθερά στον αντίποδα» αυτής της πολιτικής, προωθώντας τα τελευταία δέκα χρόνια σειρά νομοθετικών προτάσεων, καθώς και κοινωνικές δράσεις εκτός Βουλής σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είπε, το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει από το 2014 μέχρι σήμερα περισσότερες από 35 προτάσεις νόμου και τροπολογίες με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας για δανειολήπτες και εγγυητές και την αποκατάσταση, όπως σημείωσε, μιας ισορροπίας ανάμεσα στα προνόμια των τραπεζών και τα δικαιώματα των πολιτών.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε σε προτάσεις που αφορούν την προστασία δανειοληπτών από εκποίηση σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας κατασκευαστών, τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος αναστολής είσπραξης οφειλής ή εκποίησης, καθώς και την κατοχύρωση δικαιώματος καταγγελίας πιστωτικού ιδρύματος προς τον Διοικητή της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Άλλες προτάσεις, όπως ανέφερε, περιλαμβάνουν τη θέσπιση δικαιώματος πρώτης επιλογής για τον δανειολήπτη σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης ακινήτου, την επέκταση της αναστολής εκποίησης για εγκλωβισμένους αγοραστές, καθώς και την πλήρη απαγόρευση πώλησης δανείου αξίας έως 350 χιλιάδων ευρώ που αφορά πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη.

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε σε προτάσεις που αποσκοπούν στην προστασία των εγγυητών σε περιπτώσεις πτώχευσης δανειοληπτών, στη διασφάλιση του δικαιώματος στέγης σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, στη διατήρηση του δικαιώματος προσφυγής ή έφεσης από ενυπόθηκο οφειλέτη για εξασφάλιση διατάγματος αναστολής εκποίησης και στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Επιπλέον, το κόμμα εισηγήθηκε τη διαγραφή του υπολοίπου οφειλής σε περιπτώσεις εκποίησης και πλειστηριασμού για πρωτοφειλέτες και εγγυητές, καθώς και την απαγόρευση υπερδιπλασιασμού του αρχικού ποσού του δανείου.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι οι προτάσεις αυτές αφορούν «τίμιους νοικοκυραίους και επαγγελματίες» που εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους για χρόνια, αλλά επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, την απώλεια εργασίας, τη μείωση εισοδημάτων ή άλλες δυσμενείς συνθήκες. Διευκρίνισε ότι οι προτάσεις του κόμματος δεν αφορούν στρατηγικούς κακοπληρωτές, τονίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν υποστηρίζει την παραβίαση δανειακών συμβάσεων από όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.

Αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σημείωσε ότι παρά τη συνολική μείωσή τους τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να δημιουργούνται νέες καθυστερήσεις λόγω οικονομικής αβεβαιότητας, αυξημένων χρεώσεων και μειωμένης ρευστότητας των νοικοκυριών εξαιτίας της ακρίβειας. Όπως είπε, οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν τον κίνδυνο καθυστερήσεων πέραν των 90 ημερών, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε επίσης ότι οι πρωτοβουλίες του κόμματος δεν σχετίζονται με προεκλογικές σκοπιμότητες, σημειώνοντας ότι το θέμα των εκποιήσεων απασχολεί το κόμμα εδώ και χρόνια. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει προτάσεις και τροπολογίες σε διάφορες χρονικές περιόδους, μεταξύ άλλων το 2014, το 2015, το 2018, το 2021, το 2022, το 2023 και το 2025.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση άλλων πολιτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν στήριξαν το υφιστάμενο πλαίσιο εκποιήσεων και τις νομοθεσίες που επέτρεψαν την είσοδο επενδυτικών ταμείων στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος των δανείων αυτών έχει μεταφερθεί από τις τράπεζες σε επενδυτικά ταμεία, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να εμφανίζουν καθαρότερους ισολογισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, η συζήτηση για τις προτάσεις νόμου ξεκίνησε ήδη στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με το ΑΚΕΛ να επιδιώκει την εξεύρεση συμμαχιών για την προώθησή τους. Κεντρική πρόταση του κόμματος, όπως είπε, είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη με στόχο την αναστολή εκποίησης μέχρι την εκδίκαση μιας υπόθεσης, όταν υπάρχουν ισχυρισμοί για καταχρηστικές ρήτρες ή αμφισβήτηση του ύψους της οφειλής.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με δηλώσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου Βαλεντίνας Γεωργιάδου σε τηλεοπτικό σταθμό, η συγκεκριμένη πρόταση –η οποία κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ σε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών– αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση.

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη –όπως ανέφερε– τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν κατά την προσπάθεια προώθησης παρόμοιων νομοθετικών ρυθμίσεων στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Αν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση και δεν υπάρξει διάθεση κωλυσιεργίας, τα θέματα μπορούν να οδηγηθούν στην Ολομέλεια πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο είναι αισιόδοξος ότι οι προτάσεις θα φτάσουν προς ψήφιση, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι το κόμμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προωθηθούν. «Όταν υπάρχει πολιτική βούληση, βρίσκονται και οι διέξοδοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως ορισμένες πολιτικές δυνάμεις να μην επιθυμούν την εξέλιξη αυτή.

Καταλήγοντας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η συζήτηση για τις εκποιήσεις αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο, όπως είπε, κάθε πολιτική δύναμη και κάθε βουλευτής θα κληθεί να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Όπως ανέφερε, το κόμμα του θα συνεχίσει να τάσσεται, όπως είπε, «με την κοινωνία και τους πολλούς».

