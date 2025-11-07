Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κύπριος ο μεγάλος νικητής του Τζόκερ – Κέρδισε πάνω από 2,3 εκατομμύρια ευρώ!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Ένα (1) τυχερό δελτίο ανέδειξε η χθεσινή, 2985η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ στην 1η κατηγορία (5+1), χαρίζοντας στον Κύπριο νικητή το εντυπωσιακό ποσό των €2.321.064,72. Το ίδιο δελτίο είχε και εννέα (9) επιτυχίες στη 2η κατηγορία (5), με κάθε μία να αποφέρει €100.000,00.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 2025, το ποσό που θα μοιραστούν οι νικητές της 1ης κατηγορίας ανέρχεται τουλάχιστον σε €1.000.000.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες ήταν: 41, 33, 25, 36, 38

Τζόκερ ο αριθμός: 12

Tags

ΤΖΟΚΕΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα