Κύπριος ο μεγάλος νικητής του Τζόκερ – Κέρδισε πάνω από 2,3 εκατομμύρια ευρώ!

Ένα (1) τυχερό δελτίο ανέδειξε η χθεσινή, 2985η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ στην 1η κατηγορία (5+1), χαρίζοντας στον Κύπριο νικητή το εντυπωσιακό ποσό των €2.321.064,72. Το ίδιο δελτίο είχε και εννέα (9) επιτυχίες στη 2η κατηγορία (5), με κάθε μία να αποφέρει €100.000,00.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 2025, το ποσό που θα μοιραστούν οι νικητές της 1ης κατηγορίας ανέρχεται τουλάχιστον σε €1.000.000.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες ήταν: 41, 33, 25, 36, 38

Τζόκερ ο αριθμός: 12