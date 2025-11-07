Εκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Yes I Can» στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Εκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Yes I Can», που παρουσιάζει Κύπριους Παραολυμπιονίκες, φιλοξενείται από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρεται ότι «η Hermes Airports και η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Kateryna Biloruska Foundation, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τις ιστορίες και τα πρόσωπα των Κυπρίων παραολυμπιονικών, των ανθρώπων που αποδεικνύουν καθημερινά ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται».

Η έκθεση «στήθηκε κατά μήκος των διαδρόμων αφίξεων του αεροδρομίου, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή των αναχωρήσεων, όπου αποτυπώνεται μέσα από τον φακό η δύναμη, η επιμονή και η λάμψη των αθλητών που εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της κοινωνικής εκστρατείας «Yes I Can», η οποία γιορτάζει την ενότητα, τη διαφορετικότητα και τη θετική στάση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από την ψυχή και την πίστη στον εαυτό μας».

Η έκθεση «Yes I Can», προστίθεται στην ανακοίνωση «ζωντανεύει την ανθεκτικότητα, τα επιτεύγματα και την ηγετική στάση 15 ξεχωριστών Παραολυμπιακών αθλητών της Κύπρου. Συγκεκριμένα των Ανδρέα Αραβή (Επιτραπέζια Αντισφαίριση), Βίκτωρα Πενταρά (Μήκος, T37), Μάριου Φιλίππου (Κολύμβηση S14), Λοΐζο Χρυσάνθου (Κολύμβηση S10), Μάριου Λάμπρου (Τοξοβολία), Κυριάκου Δημητρίου (Τοξοβολία), Παναγιώτη Κομμόρ (Τοξοβολία), Χρίστου Μισό (Τοξοβολία), Γιώργου Αχιλλέως (Χορός), Ανδρέα Χαραλάμπους (Άρση Βαρών, 67 κιλά), Ανδρέα Δουλαππά (Τρίαθλο), Ανδρέα Μπέρο (Στίβος 400 μ., 100 μ. T38, Καρολίνας Πελενδρίτου (Κολύμβηση), Μαρίας Μάρκου (Άρση Βαρών) και Χαράλαμπου Χατζηκωνσταντή (Τοξοβολία)».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, «οι εκπρόσωποι των διοργανωτών τόνισαν τη σημασία της ενσωμάτωσης και της ισότητας μέσω του αθλητισμού, καθώς και τη δύναμη που προκύπτει όταν η συνεργασία υπηρετεί τους κοινούς στόχους της ενδυνάμωσης και της αποδοχής».

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση, η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, ανέφερε πως «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε αυτή την έκθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο κάθε ένας από αυτούς τους αθλητές ενσαρκώνει το θάρρος, την επιμονή και τη δύναμη του ανθρώπου στην πιο αγνή της μορφή».

Πρόσθεσε ότι «μέσα από την έκθεση, θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε κάθε ταξιδιώτη που περνά από το αεροδρόμιό μας ότι η ένταξη και ο σεβασμός δεν είναι απλώς αξίες, αλλά τα θεμέλια μιας καλύτερης και πιο ενωμένης κοινωνίας. Αυτή η έκθεση είναι μια γιορτή της ανθρωπιάς, της ανθεκτικότητας και της ελπίδας» σημείωσε.

Ο Ανδρέας Ρούμπας, Πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, είπε ότι «οι αθλητές μας ενσαρκώνουν καθημερινά την ανθεκτικότητα και τη δύναμη. Μέσα από την εκστρατεία “Yes I Can”, θέλουμε να εμπνεύσουμε τους νέους με αναπηρίες να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον αθλητισμό και να δείξουμε στην κοινωνία ότι η ένταξη δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Είμαστε περήφανοι που δίνουμε ζωή σε αυτό το μήνυμα» ανέφερε.

Η Kateryna Biloruska, ιδρύτρια του Kateryna Biloruska Foundation, σημείωσε από την πλευρά της πως «στο Ιδρυμά μας πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία ενδυνάμωσης και κοινωνικής αλλαγής. Με αυτή την εκστρατεία, σκοπεύουμε όχι μόνο να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα των Κυπρίων Παραολυμπιονικών, αλλά και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά νέων αθλητών» είπε.

Η διαφορετικότητα, σημείωσε «είναι η δύναμή μας και ο αθλητισμός είναι η φωνή μας, που μπορεί να ακουστεί δυνατότερα σε όλο τον κόσμο».

Φιλοξενώντας την έκθεση «Yes I Can», η Hermes Airports σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή «προσφέρουν σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιστορίες των Κυπρίων Παραολυμπιονικών και να εμπνευστούν από τη δύναμη, το πάθος και την αποφασιστικότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κάθε φωτογραφία είναι ένα παράθυρο στον αγώνα, τη νίκη και το άρρηκτο πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής».

ΚΥΠΕ