Κομισιόν: Καταδίκη της απόφασης των ΗΠΑ για απαγόρευση εισόδου σε Ευρωπαίους - Ο λόγος της απαγόρευσης

Στο στόχαστρο των αμερικανικών ταξιδιωτικών περιορισμών και ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν – Η ΕΕ κάνει λόγο για πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης και τις κοινές δημοκρατικές αξίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα σε πέντε ευρωπαϊκές προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται υπέρ της ρύθμισης της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει σθεναρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν.»

Η Κομισιόν συνεχίζει αναφέροντας  πως «η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο».

«Η ΕΕ είναι μια ανοικτή, ενιαία αγορά βασισμένη σε κανόνες, με το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές μας αξίες και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

