Φέρνουν αβέρτα λαθραία τσιγάρα για χοντρές μπίζνες από κατεχόμενα - Τρομερή αύξηση παρουσιάζουν φέτος οι υποθέσεις

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Σύμφωνα με στοιχεία του Τελωνείου, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουν κατασχεθεί 4.400.000 αδασμολόγητα τσιγάρα και περίπου ένα εκατομμύριο θερμαινόμενα λαθραία τσιγάρα

Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν οι υποθέσεις μεταφοράς αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές μέσω των οδοφραγμάτων και των αεροδρομίων. Μόνο σ’ ένα 24ωρο, την περασμένη Πέμπτη (06/11), αποκαλύφθηκαν δύο νέες, πολύ σοβαρές υποθέσεις, με τις συνολικές φορολογικές επι...

