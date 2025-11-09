Casus belli η μη συμπερίληψη της Φανερωμένης: Μήνυμα δημάρχου Λευκωσίας στον υπουργό Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του 2026

Ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος δεν κρύβει λόγια. Είναι χείμαρρος εκεί όπου πιστεύει ότι υπάρχουν ευθύνες που καθυστερούν την ανάπτυξη της πόλης και είναι καθ' όλα διεκδικητικός εκεί όπου διαπιστώνει πως ο δήμος μπορεί καλύτερα από το κεντρικό κράτος. Στη συνέντευξή του στον «Π» αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια σε δύο βασικούς πυλώνες που οδηγούν στην αναζωογόνηση του κέντρου: Την έλευση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην εντός των τειχών Λευκωσία και την επιστροφή των μόνιμων κατοίκων στο κέντρο.

Χύθηκε πολύ μελάνι σε σχέση με τα κτήρια που έχετε παραχωρήσει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι και με ποιους όρους παραχωρήθηκαν;

Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κτήρια δεν έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, όπως εσφαλμένα λέγεται. Αλλά στο πλαίσιο συμβάσεων. Εκτός από το παλιό κτήριο του ΕΚΑΤΕ, που εξελίχθηκε σε αίθουσες διδασκαλίας των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, έχει παραχωρηθεί χώρος στη Στοά Σκουφαρίδη, καθώς επίσης ένα διατηρητέο κτήριο και πάλι στην παλιά Λευκωσία που ήταν περίπου αναξιοποίητο. Έχει επίσης παραχωρηθεί η Αχίλλειος Βιβλιοθήκη η οποία θα αξιοποιηθεί ως αναγνωστήριο. Παρότι το έργο ανακαίνισης της βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε πρόσφατα παρουσίαζε χαμηλή επισκεψιμότητα. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να το παραχωρήσουμε στο ΕΚΠΑ για να αξιοποιηθεί στο μάξιμουμ. Στη στέγαση του Καποδιστριακού συνέβαλαν και άλλοι, όπως η Εκκλησία και η Σχολική Εφορεία. Η Αρχιεπισκοπή έχει παραχωρήσει μέρος της Θεολογικής Σχολής στην εντός των τειχών πόλη. Παραχωρήθηκε επίσης η Κυπριακή Βιβλιοθήκη στη Φανερωμένη -κτήριο Τσαούση- όπου θα στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες. Δεν παραχωρήθηκε όμως το Ελένειο Δημοτικό Σχολείο όπως λέγεται, αλλά ένας μικρός χώρος για να στεγαστεί η Πρυτανεία. Τα σχέδια για την επέκταση, αναβάθμιση και επαναλειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου έχουν ολοκληρωθεί και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο πίσω από το ιστορικό κτήριο.

Συνεπώς δεν αφαιρείτε σχολεία από τον πολίτη για να τα δώσετε στο ΕΚΠΑ όπως έχετε κατηγορηθεί;

Αυτή είναι μια εσφαλμένη εντύπωση. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο υλοποιώντας τη στρατηγική του Δήμου Λευκωσίας και του Υπουργείου Παιδείας για ενίσχυση και αναβάθμιση των σχολείων που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς για να αποτελέσουν ποιοτικές επιλογές για τους κατοίκους που ήδη μετακομίζουν στο κέντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από το Ελένειο, το Δημοτικό του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται σε φάση πλήρους αναβάθμισης με κόστος πέραν των €3 εκατ.

Οι εστίες θα τους έμειναν στο… χέρι

Τελικά οι εστίες στη Βουλγαροκτόνου που ανακαινίστηκαν για να δεχτούν τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα στεγάσουν τους φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Πρόκειται για ένα διατηρητέο κτήριο 50 δωματίων και ευτυχώς που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα γιατί θα ήμασταν στην αδιανόητη θέση να είχαμε ολοκληρώσει το έργο, που όπως σωστά είπατε, έγινε με την προσδοκία της άφιξης της Αρχιτεκτονικής και θα έμενε αδρανές... Να σημειώσω πως το κτήριο δεν έχει παραχωρηθεί στο ΕΚΠΑ.

Ποιος θα διαχειρίζεται τις εστίες;

Σε πρώτο στάδιο ο Δήμος. Διερευνούμε αυτή τη στιγμή τα μοντέλα για την καταλληλότερη διαχείριση. Γίνονται συζητήσεις και με την Αρχιεπισκοπή για ενδεχόμενη συνεργασία, καθώς η Εκκλησία που διαθέτει δικές της εστίες τόσο στη Λευκωσία, όσο και σε άλλες πόλεις, έχει δική της μονάδα διαχείρισης φοιτητικών εστιών.

250 ιδιωτικές εστίες σε στάδιο υλοποίησης

Κατά τη διάρκεια του 2026 θα ξεκινήσουν άλλες επτά ακαδημαϊκές δραστηριότητες από το ΕΚΠΑ. Πού θα στεγαστούν όλοι αυτοί οι φοιτητές στο κέντρο της πόλης;

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης από τον ιδιωτικό τομέα, 250 φοιτητικές εστίες, διάσπαρτες μέσα στην εντός των τειχών πόλη. Να πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από την επίσημη πλέον ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, ενημερωνόμαστε ότι κάποια κτήρια που για καιρό παρέμεναν αδρανή, έχουν πωληθεί, με τους νέους αγοραστές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών.

Φέτος θα έρθουν στην πόλη οι 60 φοιτητές της Ιατρικής. Τον επόμενο χρόνο, ωστόσο, αναμένονται πολλαπλάσιοι. Ήταν αυτό που χρειαζόταν η Λευκωσία για την αναζωογόνησή της;

Η πραγματικότητα είναι πως η οικονομική δραστηριότητα στο κέντρο ήταν κάπως υποτονική. Υπήρχε μια ανάπτυξη στο παρελθόν με αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η οποία ωστόσο δεν είχε μετατραπεί σε αναβάθμιση της πραγματικής οικονομίας. Και ήταν κάτι στο οποίο έδωσα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν ήρθα εδώ ως συνεχιστής των προηγούμενων πολιτικών. Ήρθα για να εμβολιάσω τις επενδύσεις που είχαν γίνει από τον δήμο και το κράτος και να τις βελτιώσω στον βαθμό μου μπορώ.

Η Φανερωμένη δεν είναι πυροτέχνημα

Ο κ. Γιωρκάτζης σας άφησε ένα σχέδιο περιοχής που έβαζε κάτω τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του κέντρου της πόλης. Βρίσκεται σε ισχύ;

Ναι, παραμένει στο επίκεντρο, τουλάχιστον ως προς τις βασικές του στοχεύσεις. Και η προσέλκυση των εκπαιδευτηρίων είναι βασική πολιτική του σχεδίου που επί δημαρχίας μου καταφέραμε να μετατρέψουμε σε πράξη. Γι' αυτό και το θέμα της Φανερωμένης είναι για εμάς τόσο καίριο. Η Φανερωμένη δεν ήταν έναν πυροτέχνημα. Ήταν μια γραπτή συμφωνία μεταξύ τεσσάρων μερών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κεντρικού Κράτους, του Δήμου Λευκωσίας και της Αρχιεπισκοπής, προκειμένου να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή τη βασική πολιτική του σχεδίου περιοχής, που ήταν η προσέλκυση εκπαιδευτηρίων.

Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας;

Υπήρξαν είναι η πραγματικότητα τάσεις εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου που φαίνεται να ήταν τουλάχιστον επιφυλακτικές, αν όχι αρνητικές, προς τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο ιστορικό κέντρο. Όμως υπογράφηκε μια συμφωνία την οποία πρέπει άπαντες να τηρήσουμε. Είναι, επίσης, γεγονός ότι με τις απαιτήσεις που τέθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου -και δεν μιλώ μόνο για την προσθήκη νέου κτηρίου- ότι το αρχικό προϋπολογιζόμενο κόστος έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε κατανοώ τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει αύξηση στο κόστος, όμως, θεωρώ ότι είναι αστείο να μιλάμε για αύξηση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα πολλαπλάσια οφέλη τα οποία θα προκύψουν για την πόλη από τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής.

Όλα έτοιμα πλην των… €16 εκατ.

Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε;

Έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες, υπήρξε μία καθυστέρηση, αλλά τώρα είναι όλα έτοιμα για να βγούμε σε προσφορές. Το έργο περιλαμβάνει ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου, προσθήκη νέου κτηρίου και σύνδεσή του με το υφιστάμενο κτήριο που θα ανεγερθεί πάνω από το γήπεδο του μπάσκετ και αναβάθμιση και βελτίωση του δημοτικού υπόγειου χώρου στάθμευσης που βρίσκεται κάτω από το γήπεδο.

Το κόστος θα το επωμιστεί η ΚΔ με βάση τη συμφωνία…

Κι έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει συμπεριληφθεί το έργο στον προϋπολογισμό του 2006. Αυτό για εμάς είναι casus belly. Γιατί κατ' αρχήν θα ήταν άδικο για την ίδια την κυβέρνηση, η οποία είχε τον δικό της σημαντικό ρόλο στην κάθοδο του Καποδιστριακού. Είχαμε μια άψογη συνεργασία σε αυτό το κομμάτι, άρα θεωρώ ότι θα ήταν εντελώς λάθος και μεγάλο πισωγύρισμα εάν δεν προχωρήσουμε αποφασιστικά με την υλοποίηση της τετραμερούς συμφωνίας για την αξιοποίηση του σχολείου Φανερωμένης.

Το αυξημένο κόστος κατά €5 εκατ. ανεβάζει το συνολικό κόστος στα €16 εκατ.;

Υπήρχαν ήδη εγκεκριμένα €11 εκατ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να μείνει αναξιοποίητο ένα ιστορικό κτήριο. Πρέπει ούτως ή άλλως να αξιοποιηθεί. Επίσης τόσο εμείς, όσο και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, δηλαδή η Αρχιεπισκοπή, είμαστε δεσμευμένοι στην υπογραφή μας για αξιοποίησή του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γιατί υπήρξε και μια παραφιλολογία κατά πόσο, προτιμούσαμε εμείς να δοθεί το κτήριο στο ΕΚΠΑ, κάτι που είναι ψευδές. Για εμάς η κάθοδος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του μεγάλου δημόσιου πανεπιστημίου είναι μια εξαιρετικά επιθυμητή εξέλιξη και στόχος.

Δεν χωρούν λογιστικές μικροσυζητήσεις

Αντιλαμβάνομαι ότι το μεγάλο εμπόδιο για να προχωρήσει αυτή η επένδυση είναι ο υπουργός Οικονομικών; Ή και το πανεπιστήμιο έκανε πίσω;

Τουλάχιστον ο πρύτανης ήταν πάντα συνεπής σε αυτή τη δέσμευση. Είναι άλλες δυνάμεις που προσπάθησαν να σαμποτάρουν το έργο. Όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η συμφωνία αφορά κάθοδο του προπτυχιακού προγράμματος. Ολόκληρης της Αρχιτεκτονικής δηλαδή. Σκέψεις περί χρήσης από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή μόνο από ερευνητές, μας βρίσκουν αντίθετους γιατί αντιβαίνουν τη συμφωνία μας. Το κτήριο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή η οποία μπορεί να το αξιοποιήσει όπως η ίδια θεωρεί πρόσφορο. Αλλά βγάλαμε τους μαθητές από το 2018, με μια συγκεκριμένη συναντίληψη. Δεν χωρούν λογιστικές μικροσυζητήσεις στο θέμα.

Άρα αυτή τη στιγμή πρόβλημα είναι ο υπουργός Οικονομικών…

Ο υπουργός Οικονομικών επικαλείται τη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Διότι η ΚΔ θα πληρώσει αποκλειστικά το κόστος της ανακαίνισης για ένα κτήριο που δεν είναι δικό της και θα πληρώνει και €160.000 ενοίκια τον χρόνο, που ήδη τα πληρώνει. Ακόμη όμως και αν η συμφωνία είναι ετεροβαρής έχει υπογραφεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να βρίσκεις πρόφαση το αυξημένο κόστος και να έρχεσαι να ανατρέπεις ολόκληρο σχεδιασμό. Αν δεν ερχόταν το ΕΚΠΑ θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Θα μας έμεναν βουνάρι οι 50 εστίες. Και αυτές του Δήμου Λευκωσίας αλλά και οι άλλες 250 που κατασκευάζει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν ήταν τυχαίος ο αριθμός των επενδύσεων που έγιναν. 300 είναι οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής.

Αν το έργο ξεκινήσει σήμερα πότε θα γίνει η μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής;

Αν αποφασιστεί η χρηματοδότηση του έργου μέσω του προϋπολογισμού του 2026 από το Υπουργείο Οικονομικών, το έργο θα μπορέσει σε τρία χρόνια μάξιμουμ να είναι ολοκληρωμένο.

Τρεις προτάσεις του Δήμου Λευκωσίας για ώθηση στην αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων

Νεολαία και μόνιμοι κάτοικοι αλλάζουν τα vibes της πόλης

Ποιες προοπτικές βλέπετε για αναζωογόνηση του κέντρου από τη λειτουργία παραρτημάτων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων;

Η νεολαία και οι φοιτητές είναι ένας πληθυσμός που καθορίζει και το vibe της πόλης σε μεγάλο βαθμό. Είναι νεαροί, ζωντανοί, εξωστρεφείς, κάτι που έλειπε από το κέντρο της πόλης. Με τα παραδείγματα που έχουμε σε σχέση με τους δύο μεγάλους πανεπιστημιακούς πυρήνες που δημιουργήθηκαν στην Έγκωμη με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Λευκωσίας και στην Αγλαντζιά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, βλέπουμε τις θετικές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι υπήρξε έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και πολύ μεγάλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αλλά και στην Παλλουριώτισσα μπορεί κανείς να διανοηθεί πώς θα ήταν η περιοχή αν δεν υπήρχε το Frederick;

12 οικιστικές στο κέντρο

Εκτός από τα εκπαιδευτήρια σε ποιους άλλους πυλώνες εργάζεστε για την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης;

Υπάρχουν υπό εξέλιξη 12 οικιστικές αναπτύξεις στο κέντρο της πόλης, που ξεκινούν από τον Άγιο Αντώνιο και φτάνουν μέχρι της περιοχή του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ήδη προσελκύουν κόσμο. Σημαντικό μέρος των διαμερισμάτων στα ψηλά υπό κατασκευή κτήρια έχει πωληθεί. Και σε αντίθεση με άλλες πόλεις, κάτι το οποίο είναι αρκετά ευχάριστο, οι αγοραστές σε μεγάλο βαθμό είναι Κύπριοι. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλες, όπως αφήνεται να νοηθεί, ακριβές οικιστικές αναπτύξεις. Υπάρχουν και επιλογές πιο προσιτής στέγασης που αφορούν τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως να γίνουν και άλλες ενέργειες και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για να αυξηθεί η προσιτή στέγη στην πόλη.

Όπως;

Ζήτησα ήδη από τον υπουργό Εσωτερικών όπως μας παραχωρηθούν δύο εξουσίες: Πρώτον, η αδειοδότηση των διατηρητέων οικοδομών, ενδεχομένως και των τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στα όρια του δήμου, κάτι που δεν αφορά μόνο το κέντρο, αλλά όλους τους ιστορικούς πυρήνες, από τους Αγίους Ομολογητές, στον Άγιο Δομέτιο, την Έγκωμη, την Αγλαντζιά, το Καϊμακλί, την Παλλουριώτισσα και τον Άγιο Ανδρέα. Δεύτερον, ζητούμε να μας παραχωρηθεί η διαχείριση των σχεδίων κινήτρων που παραχωρεί το κράτος για ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο ρόλος της Πολεοδομίας δεν μπορεί να είναι αδειοδοτικός. Η πόλη είναι η πλέον αρμόδια και κατάλληλη για να μπορέσει να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για όλες τις χρήσεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει η Πολιτεία -και αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο- ότι η πόλη μπορεί να φτάσει σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν επιτυχημένα σχέδια της κυβέρνησης, το αναγνωρίζουμε, το χαιρετίζουμε. Όμως πρέπει να δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο ρόλος και οι πόροι για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το τεράστιο στοκ ακινήτων που παραμένει αδρανές.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό;

Σήμερα η αδειοδότηση ενός διατηρητέου χρειάζεται περίπου τρία χρόνια. Μα, ποιον κοροϊδεύουν; Γιατί κάποιος να περιμένει τρία χρόνια; Αντί να παρακαλούμε εμείς, δηλαδή, πρέπει να παρακαλεί ο αιτητής; Και μετά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, το πώς οι πολίτες θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα διάφορα σχέδια κινήτρων και επιδοτήσεων. Άρα για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δημιουργηθεί ένα one-stop-shop γι' αυτά τα ζητήματα και ο πλέον κατάλληλος για να το πράξει θεωρούμε ότι είναι ο δήμος.

Υπάρχει ενδιαφέρον για αναπτύξεις διατηρητέων οικοδομών;

Τεράστιο ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν. Όταν η αποκατάσταση μιας διατηρητέας οικοδομής απαιτεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι μεγάλης ηλικίας ή μπορεί να αφορά κληρονομικό το ακίνητο, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για τους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν να διαχειριστούν τις αιτήσεις. Επομένως, πρέπει η διαδικασία να είναι ελκυστική προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά τα ακίνητα. Και τούτο δεν ισχύει μόνο για τις διατηρητέες οικοδομές. Το σχέδιο ανακαινίζω - ενοικιάζω ήταν μια αποτυχία γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βγάζεις σχέδια. Αλλά να φτάνουν αυτά τα σχέδια στους ενδιαφερόμενους.

Μια εισήγηση που η κυβέρνηση δεν είδε με καλό μάτι

Φορολόγηση αδρανούς περιουσίας

Πόσα αδρανή ακίνητα έχετε στον δήμο σας;

Γύρω στις 1.100 αδρανείς περιουσίες. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοκ που θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε τις τιμές στέγασης προσιτές. Δεν μπορούμε να μιλούμε για προσιτή στέγαση όταν η προσφορά είναι μόνο από νέες οικοδομές. Η προσιτή στέγη πρέπει να προέρχεται πρώτα από τις υφιστάμενες οικοδομές. Για εμάς είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουμε σε αυτούς τους ιδιοκτήτες και με μια πολύ πραγματιστική προσέγγιση να τους βοηθήσουμε να «ξεκλειδώσουν» αυτές τις περιουσίες. Και δεν μιλώ μόνο για διατηρητέα. Είναι και οι παλιές πολυκατοικίες που βρίσκονται σε ολόκληρο το εύρος της περιοχής του κέντρου. Από τους Αγίους Ομολογητές, τον Λυκαβητό, τον Άγιο Αντώνιο, το κέντρο της πόλης, τις παρυφές του Αγίου Ανδρέα. Επίσης, ξέρετε πόσες περιουσίες κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης είναι επίσης αδρανείς; Περιμένουμε ότι με κάποιον μαγικό τρόπο, ένας μονήρης ηλικιωμένος θα μπει στο διαδίκτυο και θα ανακαλύψει το σχέδιο και μετά να πάει να κάνει αίτηση για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής και μετά θα συμπληρώσει την αίτηση επιχορήγησης για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα οποιαδήποτε σχέδια; Χρειάζεται στρατηγική και πραγματιστική προσέγγιση αυτή η διαδικασία. Πρέπει να πάμε στοχευμένα για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και να προσφέρουμε τώρα τα κτήρια αυτά, είτε αφορούν οικιστική στέγη είτε αφορούν επαγγελματική στέγη. Ένα άλλο εργαλείο που θα συζητήσουμε είναι και τι συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ετσιθελικά αρνούνται να προσφέρουν κτήρια προς ενοικίαση. Εμάς είναι σαφής η θέση μας ότι πρέπει να φορολογούνται, ότι η αδρανής περιουσία πρέπει να φορολογείται. Είμαστε υπέρ των κινήτρων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την πόλη όμηρο αυτών που έχουν επαναπαυθεί στις απαιτήσεις τους για υψηλά ενοίκια. Πρέπει να υπάρχει το καρότο, αλλά πρέπει να υπάρχει και το μαστίγιο.

Καταθέσατε και γι' αυτό το θέμα εισηγήσεις;

Βεβαίως. Και θεωρώ ότι στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα.

Πήρατε απάντηση;

Δεν εξασφάλισα την εντύπωση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι θετικά διακείμενο προς μια τέτοια πρωτοβουλία. Και θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί ενώ σωστά προωθεί σχέδια και κίνητρα, στο τέλος αυτά τα κίνητρα έρχονται και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές. Οι ιδιοκτήτες, αφού δεν τους πιέζει κανείς, με το να κατακρατούν τις περιουσίες τους αδρανείς, προσθέτουν τα κίνητρα μέσα στην τιμή γιατί μπορούν να σπεκουλάρουν. Γι' αυτό έκανα τον διαχωρισμό πριν μεταξύ ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει την περιουσία του αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, αυτούς που πρέπει να φτάσουμε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε, αλλά όσοι ετσιθελικά δεν το πράττουν, πρέπει να έχουν αντικίνητρο.