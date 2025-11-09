Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καιρός: Αίθριος με τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς - Μικρή πτώση στα μέσα της εβδομάδας

Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις σε βορειοδυτικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε δυτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

