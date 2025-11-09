Η νέα τάση θέλει τα smartphones με μεγάλη μπαταρία

Με το smartphone να αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας μας, οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν αρκετά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν το μοντέλο που τους ταιριάζει. Ο σχεδιασμός είναι ένα από αυτά, η ποιότητα των φωτογραφιών και των video που παρέχει το σύστημα κάμερας της συσκευής είναι από τα πλέον σημαντικά, σταδιακά, όμως, πολλοί καταναλωτές δίνουν σημασία και στη μπαταρία καθώς θέλουν τη συσκευή τους να μη χρειάζεται φόρτιση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η νέα τάση, όσον αφορά στη μπαταρία, είναι η αύξηση της χωρητικότητας με τους κατασκευαστές από την Κίνα να δίνουν τους τελευταίους μήνες όλο και μεγαλύτερη έμφαση στον συγκεκριμένο τομέα. Ενδεχομένως, να επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να διαφοροποιηθούν και από τους δύο κορυφαίους κατασκευαστές -με βάση τις πωλήσεις- ήτοι τη Samsung και την Apple, οι οποίοι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δείχνουν τάσεις να κινηθούν πιο ψηλά.

Μέχρι τώρα, η χωρητικότητα της μπαταρίας στο σύνολο σχεδόν των smartphones είναι στα 5000 mAh. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν βγάλεις τη συσκευή από την πρίζα το πρωί, περίπου το απόγευμα θα αναζητάς κάπου να φορτίσεις ή να συνδέσεις το smartphone σου σε ένα smartbank. Οπότε, η αύξηση της χωρητικότητας ήταν κάτι που αρκετοί συζητούσαν και πλέον αυτό δείχνει να γίνεται πραγματικότητα.

Στην κινεζική αγορά υπήρχαν ορισμένα μοντέλα με μπαταρίες από 7000 mAh και πάνω εδώ και αρκετά χρόνια. Στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως, και στην Ελλάδα φέτος αρχίσαμε να βλέπουμε σχετικά μοντέλα. Ένα από τα πρώτα ήταν οι συσκευές της σειράς GT7 της realme, όπου η μπαταρία είναι στα 7000 mAh. Η Xiaomi δείχνει επίσης να μπαίνει δυνατά στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς το Poco F7 έχει μπαταρία με χωρητικότητα 6500 mAh, ενώ το Redmin 15G «ανεβαίνει» στα 7000 mAh.

Όμως, τα μοντέλα αυτά κινούνται κυρίως στα μεσαία στρώματα της αγοράς. Το ζητούμενο είναι να τα δούμε και στα κορυφαία μοντέλα, τις αποκαλούμενες και «ναυαρχίδες». Έτσι, η Oppo παρουσίασε πρόσφατα το Find X9 Pro με μπαταρία στα 7500 mAh, ενώ και η πρόσφατα ανακοινωθείσα «κινεζική» έκδοση του νέου Xiaomi 17 Pro Max έχει αντίστοιχη χωρητικότητα. Όσον αφορά την τελευταία, είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε και την «παγκόσμια» έκδοση του Xiaomi 17 Pro Max να κινείται στα ίδια επίπεδα.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας δεν σημαίνει και μεγαλύτερο πάχος για τη συσκευή. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα η χωρητικότητα να αυξάνεται χωρίς η μπαταρία να μεγαλώνει, ενώ επιπλέον οι κατασκευαστές επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν κάθε τμήμα της συσκευής που μπορούν προκειμένου να «αντέχει» περισσότερο. Οι σχεδιαστικές καινοτομίες που έκανε για αυτό το λόγο η Apple στο εξαιρετικά λεπτό iPhone Air, όπου η έκδοση με eSIM έχει λίγο μεγαλύτερη μπαταρία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Σημειωτέον πως η εκτίμηση είναι πως δεν απέχει πολύ η μέρα που θα δούμε συσκευές με μπαταρίες στα 10000 mAh καθώς έχουν εμφανιστεί πρωτότυπα στα 15000 mAh.

Γρήγορη φόρτιση

Πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται αν η τάση που προωθούν οι Κινέζοι κατασκευαστές θα ωθήσει την Apple και τη Samsung να αυξήσουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας στα δικά τους μοντέλα. Μέχρι τώρα δεν έχει διαφανεί μία τέτοια πρόθεση αλλά όταν οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν ότι τα μοντέλα με μεγαλύτερη μπαταρία μπορούν να μείνουν εκτός φορτιστή ακόμη και για διάστημα -έστω και οριακά- 2 ημερών, τότε μπορεί η κατάσταση να αλλάξει.

Επιπλέον, υπάρχει και το ζήτημα της γρήγορης φόρτισης όπου υπάρχει μία αντίστοιχη κατάσταση. Οι κινεζικές εταιρείες παρέχουν πλέον τη δυνατότητα φόρτισης σε πολλά μοντέλα στα 50W, ενώ υπάρχουν και ουκ ολίγες συσκευές όπου η φόρτιση γίνεται στα 90W ή ακόμη και στα 120W. Και υπάρχουν τεχνολογίες στον ορίζοντα όπου γίνεται λόγος για φόρτιση στα 250W! Σε πρακτικό επίπεδο, ένα smartphone που είναι στο 20% μπορεί μέσα σε 10 λεπτά να φθάσει ακόμη και στο 60% και 70%, γεγονός που επιζητούν πλέον όλο και περισσότεροι καταναλωτές που βλέπουν τη χρήση εφαρμογών όπως η λήψη video, τα παιχνίδια και τo streaming να έχουν ως αποτέλεσμα να τελειώνει πολύ γρήγορα η μπαταρία. Και το αποτέλεσμα είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας και η γρήγορη φόρτιση να «ανεβαίνει» όλο και περισσότερο στη λίστα των κριτηρίων επιλογής smartphone.

