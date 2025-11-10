Λάρνακα: Aποχετευτικό μετά από 12 χρόνια

Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2025… Ο λόγος για τη Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, η οποία ταλαιπώρησε αφάνταστα τους δημότες της πόλης εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσης των έργων, λόγω της ανεύρεσης αρχαίων στο υπέδαφος των δρόμων στις ενορίες Σωτήρος (Μητρόπολης), Χρυσοπολίτισσας και Άη Γιάννη. Είναι ενδεικτικό πως, εξαιτίας των πολλών χρόνων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων, το κόστος της Β΄ Φάσης του αποχετευτικού εκτοξεύτηκε γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, συγκριτικά με την υπολογιζόμενη αρχική δαπάνη.

Πριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε, επιτέλους, και το τελευταίο εργοτάξιο της Β΄ Φάσης στην ενορία Χρυσοπολίτισσας και αυτό το διάστημα ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις των δρόμων που καταστράφηκαν εξαιτίας των έργων του αποχετευτικού. Στόχος του τοπικού Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης είναι όπως μέχρι το τέλος του 2025 έχουν ασφαλτοστρωθεί με πρέμιξ όλοι οι επηρεαζόμενοι δρόμοι. Το συμβόλαιο που προκάλεσε τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» στο πρώην Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και μετέπειτα στον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και ταλαιπώρησε περισσότερο τους πολίτες ήταν το C12, το οποίο κάλυψε τις υπό αναφορά ενορίες.

Λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας των αρχαίων, το (τότε) ΣΑΛ αναγκάστηκε να διαχωρίσει το συμβόλαιο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε αποκλειστικά στη διερεύνηση αυλακιών για αρχαιότητες με την πρόσληψη αρχαιολόγων που συνέδραμαν στο έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ενώ το δεύτερο μέρος, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, αφορούσε τη δημιουργία δικτύου αγωγών λυμάτων και ομβρίων υδάτων για θωράκιση των περιοχών από τις πλημμύρες. Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου ανάπλασης της παραδοσιακής ενορίας του Άη Γιάννη. Ένα έργο το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά χρόνια, λόγω των εργασιών για το αποχετευτικό.

Η ανάπλαση του Άη Γιάννη θα κοστίσει σχεδόν εφτά εκατομμύρια ευρώ. Ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα έχει προκηρυχθεί και ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2026 και να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες.