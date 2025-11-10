Από την Αλάμπρα ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο Γιώργος Παμπορίδης

Την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, επέλεξε να πραγματοποιήσει ο Γιώργος Παμπορίδης στο χωριό του, την Αλάμπρα.

Μια επιλογή με συμβολισμό, καθώς όπως ανέφερε και ο ίδιος, «δύο πράγματα καθορίζουν την πορεία του οποιουδήποτε. Η Αφετηρία και ο Προορισμός».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Σωματείο “Ελληνισμός” Αλάμπρας, παρουσία πλήθους συγχωριανών και φίλων που τίμησαν τον υποψήφιο με τη συμμετοχή τους.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Μιχάλης Πέτρου, ενώ τον Γιώργο Παμπορίδη προλόγισε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Κασουλίδης.

Ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε στη μακρά πορεία, το ήθος και την προσφορά του Γιώργου Παμπορίδη στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στον τόπο, επισημαίνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του, χαρακτηριστικά που, όπως σημείωσε, τον καθιστούν, «έναν πολιτικό της πράξης».

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Παμπορίδης, ευχαρίστησε τους συγχωριανούς του για τη θερμή υποδοχή και στήριξη.

Αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, τονίζοντας την ανάγκη να ξαναφέρουμε την πολιτική κοντά στην κοινωνία, με εντιμότητα, ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα.

«Η Κύπρος χρειάζεται έναν πραγματικό ΔΗΣΥ, που βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας με όραμα, αξιοπρέπεια και συνέπεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το σύνθημα της εκστρατείας του, «Έντιμα και αποτελεσματικά», αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τον τρόπο του: να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να πράττει με στόχο το κοινό καλό.