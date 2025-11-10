Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Άγνωστοι χτύπησαν 57χρονο σε ανοιχτό χώρο στη Λευκωσία - Διερευνά ξυλοδαρμό και απαγωγή η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα φέρονται να τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο του σε άλλη τοποθεσία όπου και προκάλεσαν ζημιές στο όχημα του.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος / πλημμελήματος, επίθεσης, απαγωγής και κακόβουλης ζημιάς. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, το βράδυ της Κυριακής καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από άντρα ηλικίας 57 ετών ότι, κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία, δέχθηκε επίθεση από άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία τον κτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματος του.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα φέρονται να τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο του σε άλλη τοποθεσία όπου και προκάλεσαν ζημιές στο όχημα του. 

Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το σημείο ενώ αμέσως μετά κλήθηκε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αφού εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε διάφορα θλαστικά τραύματα και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο. 

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα