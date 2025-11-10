Άγνωστοι χτύπησαν 57χρονο σε ανοιχτό χώρο στη Λευκωσία - Διερευνά ξυλοδαρμό και απαγωγή η Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος / πλημμελήματος, επίθεσης, απαγωγής και κακόβουλης ζημιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, το βράδυ της Κυριακής καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από άντρα ηλικίας 57 ετών ότι, κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία, δέχθηκε επίθεση από άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία τον κτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματος του.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα φέρονται να τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο του σε άλλη τοποθεσία όπου και προκάλεσαν ζημιές στο όχημα του.

Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το σημείο ενώ αμέσως μετά κλήθηκε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αφού εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε διάφορα θλαστικά τραύματα και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.