Ηλικιωμένοι και ΑμεΑ εγκλωβισμένοι σε διαμερίσματα κυβερνητικών οικισμών - Δεκάδες πολυκατοικίες χωρίς ανελκυστήρες

Εκατοντάδες άτομα προχωρημένης ηλικίας, με μειωμένη κινητικότητα και σοβαρά προβλήματα υγείας, βιώνουν καθημερινά τον δικό τους Γολγοθά, καθώς οι πολυκατοικίες που διαμένουν στους κυβερνητικούς οικισμούς δεν διαθέτουν ανελκυστήρες. Αποτέλεσμα, να δυσκολεύονται ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, το πώς θα μεταφέρουν τα ψώνια τους. Είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους, καθώς δεν είναι εύκολο να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν δύο, τρεις ή και τέσσερις ορόφους. Εξαρτώνται πλήρως από τα παιδιά τους, για όσους έχουν παιδιά, ή από τη βοήθεια γειτόνων.

Η μακροχρόνια και απαράδεκτη ταλαιπωρία που υφίστανται συνεχίζεται χωρίς ημερομηνία λήξης. Το Υπουργείο Εσωτερικών σηκώνει τα χέρια καθώς για τη μη τοποθέτηση ανελκυστήρων σε δεκάδες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών ευθύνη φέρουν οι ίδιοι οι ένοικοι των ισογείων. Οι ένοικοι αυτοί, λόγω των παράνομων επεκτάσεων στις οποίες έχουν προβεί, δεν συγκατατίθενται στην εγκατάσταση εξωτερικών ανελκυστήρων, κρατώντας έτσι εγκλωβισμένους τους ηλικιωμένους στα διαμερίσματά τους.

Χορηγίες για ανελκυστήρα

Στο πλαίσιο του κρατικού Σχεδίου «Κτίζω», το Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί ποσό ύψους €300.000 στους πρόσφυγες που διαμένουν σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών με σκοπό την επιδιόρθωση και ανακαίνισή τους, καθώς και επιπρόσθετο ποσό ύψους €90.000 για την εγκατάσταση ανελκυστήρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών είναι η συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών σε κάθε πολυκατοικία.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους και αποσκοπεί στη διαχείριση του ζητήματος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας των 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης, ενίσχυσης και αναδόμησης των πολυκατοικιών εκτελούνται από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα. Πέραν της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς των δικαιούχων, στους κατασκευαστές παρέχεται Ειδικό Κίνητρο με τη μορφή πρόσθετου συντελεστή δόμησης, τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν είτε στο ίδιο έργο είτε σε άλλο έργο που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν σε κατάλληλες περιοχές (Περιοχές Δέκτες). Στόχος του μέτρου είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση του συνολικού έργου.

Οι παρανομίες

Σε περίπου 70 πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς, όπου κρίνεται επιβεβλημένη η τοποθέτηση ανελκυστήρων, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προχωρήσουν τα έργα. Ο λόγος είναι ότι πολλοί ένοικοι των ισογείων οικειοποιήθηκαν τους κοινόχρηστους χώρους με παράνομες επεμβάσεις, κατασκευάζοντας πέργκολες, γκαράζ ή επιπλέον δωμάτια. Για να μη χρειαστεί να τα κατεδαφίσουν, αρνούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους για την εγκατάσταση εξωτερικών ανελκυστήρων, που θα διευκόλυναν σημαντικά τη ζωή όλων των ενοίκων στις πολυκατοικίες αυτές.

Αν δεν εξασφαλιστεί η αμετάκλητη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών, δεν μπορούν να υλοποιηθούν ούτε βελτιωτικά έργα, ούτε να εγκατασταθούν ανελκυστήρες.

Στην ερώτηση αν υπάρχει τρόπος να υποχρεωθούν οι συνιδιοκτήτες να υπογράψουν για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στις πολυκατοικίες τους, η απάντηση που δίνεται είναι αρνητική. Κι αυτό, διότι, οι πρόσφυγες που διαμένουν στις εν λόγω πολυκατοικίες διαθέτουν τίτλο ιδιοκτησίας, είναι δηλαδή οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και όχι το κράτος που τις έκτισε και τις παραχώρησε προς χρήση. Συνεπώς, δεν μπορούν να εξαναγκαστούν σε συναίνεση.

Ακόμη και η, κατά τα άλλα, ορθή πολιτική απόφαση για την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν στους κυβερνητικούς οικισμούς, λειτουργεί σήμερα ως τροχοπέδη στα σχέδια εγκατάστασης ανελκυστήρων. Ως ιδιοκτήτες πλέον, δεν συναινούν στην τοποθέτηση ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες τους, κρατώντας ουσιαστικά σε «ομηρία» τους υπόλοιπους ενοίκους και κυρίως τους ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας και κινητικότητας.

«Δεν ευθύνεται το υπουργείο»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας χθες σε σχετική ερώτηση της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, Ρίτας Σούπερμαν, στο πλαίσιο παρουσίασης του προϋπολογισμού του υπουργείου του για το έτος 2026, εξήγησε ότι με το Σχέδιο «ΚτίΖΩ», το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει τόσο οικονομική στήριξη όσο και τεχνογνωσία σε δικαιούχους πρόσφυγες. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ταχύτητα υλοποίησης, τόσο των έργων επιδιόρθωσης και ανακαίνισης όσο και της εγκατάστασης ανελκυστήρων, εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών. «Αν δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των ενοίκων, οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στο υπουργείο», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Εξαρτώνται από τα παιδιά τους…

Η μαρτυρία αναγνώστριάς μας που παραθέτουμε παρακάτω είναι ενδεικτική της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα: Η κυρία Λουκία, 70 ετών, εγχειρίστηκε και στα δύο πόδια. Η πολυκατοικία όπου διαμένει σε κυβερνητικό οικισμό της Λευκωσίας δεν διαθέτει ανελκυστήρα. Υποχρεώθηκε τους πρώτους τρεις μήνες της ανάρρωσής της να μετακομίσει στο σπίτι της κόρης της και για άλλο έναν μήνα σε γηροκομείο, παρόλο που δεν το ήθελε, για να μην επιβαρύνει οικονομικά τα παιδιά της. Αναγκάστηκε, δηλαδή, για τέσσερις μήνες να εγκαταλείψει την οικία και τον σύζυγό της, επειδή η πολυκατοικία που διαμένει δεν διαθέτει ανελκυστήρα. Επέστρεψε στο σπίτι της μόνο όταν στάθηκε ξανά στα πόδια της και αποκαταστάθηκε πλήρως, ώστε να μπορεί να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια των ορόφων της πολυκατοικίας.

Ιστορίες σαν της κ. Λουκίας επαναλαμβάνονται σε δεκάδες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών.

Πρέπει να λυθεί…

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει στους διαμένοντες στις εν λόγω πολυκατοικίες, που είναι άτομα προχωρημένης ηλικίας με μειωμένη κινητικότητα και προβλήματα υγείας, εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση από και προς τα σπίτια τους. Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης περιορίζει την αυτονομία τους και εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους.

Με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ευθύνη για τις παράνομες επεκτάσεις στις οικιστικές μονάδες πέρασε στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Είναι καθήκον τους, λοιπόν, να ασκήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, προχωρώντας στην άρση των παρανομιών στις πολυκατοικίες αυτές.

Η άρση των παρανομιών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εγκατάσταση ανελκυστήρων, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ενοίκων που σήμερα ταλαιπωρούνται.