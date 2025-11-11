Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαίωση - Χιλιάδες αυτοκίνητα στους κυπριακούς δρόμους με τους φονικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ

«Φωνάζαμε όλο αυτό το διάστημα και το μόνο που είδαμε μέχρι στιγμής είναι ένα διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο δεν έλυσε τίποτα. Κυκλοφορούν ακόμη στους δρόμους χιλιάδες αυτοκίνητα με Takata. Χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια μελλοντικά θύματα. Πρόσφατα πέθανε ακόμη ένα παιδί, στα κατεχόμενα αυτή τη φορά, όπου επικρατούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που τους ανατινάζουν. «Όλοι ήξεραν, σφύριζαν και συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα», ανέφερε η Μαρία Λούη Όξινου, μητέρα του Κυριάκου Όξινου, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2023 έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα εξαιτίας ελαττωματικού αερόσακου.

«Καλεστήκαμε στην Επιτροπή Εμπορίου μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της Στυλιανής Γιωργαλλή. Για να ακούσουμε τι; Τα ίδια που άκουγα για τόσο καιρό. Ο υπουργός έλεγε δημόσια πως δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών αλλά των κατασκευαστών να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τους ελλαττωματικούς αερόσακους», πρόσθεσε η κ. Λούη, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες συνεχίζουν να μην λαμβάνουν καμία ουσιαστική ενημέρωση.

Η μητέρα του Κυριάκου, οι γονείς της Στυλιανής, η οποία σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και ο Αλέξανδρος, ο οποίος το 2017 ενεπλάκη σε τροχαίο με αυτοκίνητο το οποίο επίσης έφερε τους φονικούς αερόσακους, παρευρέθηκαν στη χθεσινή συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

«Ήξεραν από το 2008»

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και υποστήριξη θυμάτων και οικογενειών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταγγέλλουν ότι πέντε μήνες μετά την έκδοση του σχετικού πορίσματος, το οποίο δεν αφήνει ούτε τους ίδιους ούτε τους βουλευτές ικανοποιημένους, δεν γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες από πλευράς των Αρχών. «Γνωρίζαν τον κίνδυνο τουλάχιστον από το 2008, μετά από δύο περιστατικά. Το 2013 είχαμε αναφορές της RAPEX στο ΤΟΜ. Το 2015 και 2016 έλαβαν επιστολές από πολίτες στο Υπουργείο Μεταφορών. Το 2017 είχαμε εγκύκλιο και αμέσως μετά τραυματίζεται ο Αλέξανδρος. Εκδίδεται το πόρισμα για τον Αλέξανδρο και πληροφορεί για τους Takata. Δεν καταλάβαιναν και πάλι ότι επρόκειτο για ωρολογιακή βόμβα;» ανέφερε η κ. Λούη.

«Το όχημα του Κυριάκου το έδωσαν για ανταλλακτικά. Μας έστειλαν μήνυμα από το ΤΟΜ για τον ελλαττωματικό αερόσακο. Έστειλαν και στον Αλέξανδρο μήνυμα οκτώ χρόνια μετά», ανέφερε η κ. Λούη, προσθέτοντας ότι «ήταν η μοναδική επικοινωνία που είχαμε από το ΤΟΜ. Αν χρειαστεί, σε περίπτωση που δεν δικαιωθούμε, σχεδιάζουμε να αποταθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμείς ελπίζουμε στη Νομική Υπηρεσία και στην Αστυνομία».

«Η κόρη μου χάθηκε από ανευθυνότητα»

Ιδιαίτερα έντονος και επικριτικός, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, και πιο συγκεκριμένα απέναντι στον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ήταν ο πατέρας της 19χρονής Στυλιανής, Γιάννος Γιωργαλλής.

«Πέντε μήνες τώρα δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Έχασα την κόρη μου. Ένα παιδί 19 ετών γεμάτο ζωή, γεμάτο όνειρα. Την έχασα από αμέλεια. Από ανεπάρκεια. Από ανευθυνότητα. Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε ενημερωθεί από τον πατέρα του Κυριάκου Όξινου για την κατάσταση με τους αερόσακους έναν μήνα αφού ανέλαβε, δηλαδή τον Απρίλιο του 2023. Του είπε να λάβει τα μέτρα του. Δεν έπραξε τίποτα! Αν ο υπουργός υλοποιούσε και τα μισά από όσα διαμήνυε δημοσίως ότι έκανε μετά τον θάνατο του Κυριάκου, τότε η Στυλιανή θα ζούσε. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Διερωτώμαι γιατί είναι ακόμα στη θέση του», είπε ο κ. Γιωργαλλής.

«Αφού δεν μπορούν να μιλήσουν με τους πεθαμένους...»

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αλέξανδρος Λούγκου, ο οποίος, μετά από 24 χειρουργεία, αναμένει ακόμη να δικαιωθεί. «Ήμουν τυχερός στην ατυχία μου, να καταφέρω να επιζήσω, μετά από οκτώ χρόνια μάχης. Αφού δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να μιλήσουν με τους πεθαμένους, ας μιλήσουν μαζί μου. Να δουν τις ουλές μου, την ψυχολογική μου κατάσταση… Να δουν τι σημαίνει να μην κάνεις καλά τη δουλειά σου. Να κρύβεις την αλήθεια. Να εξυπηρετείς άλλα συμφέροντα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι ζωντανός, αλλά στη δυσάρεστη θέση κανένας να μην έχει το θάρρος να με αντικρίσει στα μάτια για να ενημερωθεί», σημείωσε.

Όπως είπε, η μοναδική ενημέρωση που είχαν από το Υπουργείο Μεταφορών και το ΤΟΜ ήταν μετά τον θάνατο των δύο παιδιών.