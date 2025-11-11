«Ανυπόστατους και ανακριβείς» χαρακτηρίζει ο Γενικός Εισαγγελέας τους ισχυρισμούς της Χαραλαμπίδου, για τους φονικούς αερόσακους Takata

Ανακοίνωση με αιχμές προς τη Βουλή και την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε το πρωί της Τρίτης η Νομική Υπηρεσία, με αφορμή όσα διαμείφθηκαν στη συνεδρία της 10ης Νοεμβρίου 2025 σχετικά με τους φονικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ. Όπως αναφέρεται, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης, χαρακτηρίζει «ανυπόστατους και ανακριβείς» τους ισχυρισμούς που φέρεται να διατύπωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ότι οι χρονικές περίοδοι 2023 και 2024 δεν περιλαμβάνονταν στους όρους εντολής της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισε για την υπόθεση των ελαττωματικών αερόσακων Takata.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι όροι εντολής της Επιτροπής δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Μαρτίου 2025 και καλύπτουν την περίοδο από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού διατάγματος.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με αφορμή τους ανυπόστατους και ανακριβείς ισχυρισμούς που φέρονται να λέχθηκαν από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής ότι, οι χρονικές περίοδοι 2023 και 2024 δεν περιλαμβάνονταν στους όρους εντολής της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισα για να διερευνήσει τη διάθεση, στην κυπριακή αγορά, οχημάτων από την Ε.Ε., την εισαγωγή οχημάτων από τρίτες χώρες, καθώς και την ανάκληση των οχημάτων αυτών, αναγκάζομαι, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να αναφέρω τα πιο κάτω σχετικά:

1. Οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Μαρτίου 2025 (Κανονιστική Διοικητική Πράξη-Κ.Δ.Π. 72/2025). Για εύκολη αναφορά, η σχετική Κ.Δ.Π. επισυνάπτεται.

2. Στο εδάφιο 4(1) της Κ.Δ.Π. 72/2025 διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι η περίοδος διερεύνησης, σύμφωνα με τους όρους εντολής, κάλυπτε από την ημερομηνία ένταξης της Δημοκρατίας στην Ε.Ε. μέχρι και την έκδοση του σχετικού Διατάγματος από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 11 Μαρτίου 2025.

Αυτούσια η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, κατόπιν προκαταρτικής μελέτης από νομικούς λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απεστάλη στον Αρχηγό Αστυνομίας στις 15 Ιουλίου 2025, με οδηγίες μου για διερεύνηση όλων των πιθανών ποινικών αδικημάτων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Το ανακριτικό έργο είναι σε εξέλιξη από πλευράς Αστυνομίας, η οποία έχει και την αρμοδιότητα ενημέρωσης για την πρόοδο των ερευνών.

Εκφράζω τέλος για άλλη μια φορά τη συμπάθεια και κατανόησή μου προς τους συγγενείς των θυμάτων και όσους τραυματίστηκαν, και αναμένω ότι οι έρευνες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.