Τοποθέτηση από Τμ. Υδάτων για Έκθεση Ελεγκτικής - Η υποστελέχωση εις βάρος της απόδοσης, ενέργειες βελτίωσης

Σε ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέβη το ΤΑΥ. Όπως τονίζει, παράγοντες και συνθήκες πέραν της άμεσης επιρροής του, περιλαμβανομένης της αποδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, έχουν επηρεάσει τη συνολική λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Οργανισμού. «Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι ανάγκες στελέχωσης εξακολουθούν να υφίστανται, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού υποστελέχωσης που προηγήθηκε στο διάστημα 2010-2022», σημειώνει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση της Ελεγκτικής αναφέρεται στο έτος 2023, το Τμήμα αναφέρει ότι στο μεταξύ έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης και επικαιροποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, υπό τον τίτλο «Έλεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων», φωτίζονται μεταξύ άλλων τα ανείσπρακτα ποσά, €147,7εκ. μέχρι το 2023 και ειδικά από τις τοπικές αρχές (€46,3 εκ.), οι περιπτώσεις δυσανάλογης κατανομής νερού άρδευσης, αστοχίες στην καταμέτρηση και τιμολόγηση νερού και μία κινητή μονάδα κόστους €20εκ. που λειτούργησε μόνο... 5 μήνες.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Η έκδοση της Ειδικής Έκθεσης ΕΕ-ΕΥ 41/2025 της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ένα ουσιαστικό και χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού.

Το ΤΑΥ έχει μελετήσει σε πρώτο στάδιο τα πορίσματα της Έκθεσης και έχει υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις και σχόλια, τα οποία έχουν ενσωματωθεί κατά τη διαμόρφωση της τελικής της μορφή. Σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και μέτρα για τη βελτίωση των εσωτερικών του διαδικασιών και τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Επισημαίνεται δε ότι ως έκθεση ελέγχου, η Ειδική Έκθεση επικεντρώνεται στην ανάδειξη σημείων που χρήζουν βελτίωσης, χωρίς να εξετάζονται εις βάθος οι παράγοντες που οδήγησαν στις καταγεγραμμένες αδυναμίες. Ωστόσο, το Τμήμα θεωρεί ότι παράγοντες και συνθήκες πέραν της άμεσης επιρροής του, περιλαμβανομένης της αποδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, έχουν επηρεάσει τη συνολική λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα που αναδεικνύονται στην Έκθεση, ενδεικτικά αναφέρεται σε ό,τι αφορά τα εισπρακτέα ποσά, πως το ΤΑΥ βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για τη διευθέτηση των οφειλών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι οφειλές των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται να ρυθμιστούν μέσω συμψηφιστικών αποκοπών, διαδικασία η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις. Για την υδροδότηση Τουρκοκυπριακών κοινοτήτων εφαρμόζεται υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, το Τμήμα προγραμματίζει την αναβάθμιση του Συστήματος Τιμολόγησης Νερού, με στόχο την ακριβέστερη παρακολούθηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση αναφέρεται στο έτος 2023, σημειώνεται ότι στο μεταξύ έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης και επικαιροποίησης. Ενδεικτικά, αναφορικά με τα υδατικά δικαιώματα των κοινοτήτων που επηρεάζονται από το φράγμα Κλήρου, το ΤΑΥ έχει εκπονήσει προκαταρκτική τεχνική μελέτη και επανεξετάζει το έργο στη βάση των νεότερων δεδομένων που αφορούν τα εγγεγραμμένα δικαιώματα. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο επαφών με τα αρμόδια Τμήματα και εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδιασμού και την προώθηση της υλοποίησης του έργου.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τον αρδευόμενο αναδασμό στην Κοινότητα Χολετριών της Επαρχίας Πάφου, το ΤΑΥ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί για την εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ΕΟΑ, θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση του Σημειώματος Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρεται ότι κατά την τελευταία τριετία (2023–2025) το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ενισχυθεί με 54 νέα στελέχη. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (2010–2022), κατά την οποία είχαν ενταχθεί συνολικά 37 άτομα.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, οι ανάγκες στελέχωσης εξακολουθούν να υφίστανται, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού υποστελέχωσης που προηγήθηκε στο διάστημα 2010-2022. Η προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού συνεχίζεται με στόχο τη δημιουργία σταθερών, λειτουργικά επαρκών και αποδοτικών δομών που θα επιτρέψουν στο ΤΑΥ να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις αρμοδιότητές του.

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των ενεργειών και δράσεων που υλοποιεί το ΤΑΥ, στο πλαίσιο της αποστολής του.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα συστηματικό πλάνο βελτίωσης για πλήρη συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, και με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών του Τμήματος, με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.