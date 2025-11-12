Ισχυρή σεισμική δόνηση 5.3 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ στη Κύπρο - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Αναστάτωση στην Πάφο από την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε - Ακολούθησαν μετασεισμοί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το μέγεθος του σεισμού, ωστόσο αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία και άλλες επιχειρήσεις εκκενώθηκαν ακολουθώντας το πρωτόκολλο εκκένωσης.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάφο από την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε γύρω στις 11:30 σήμερα Τετάρτη.

Ο σεισμός που είχε διάρκειας περίπου 15 δευτερολέπτων ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την επαρχία, με αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι αλλά και γενικότερα κάτοικοι της περιοχής καθώς και φοιτητές των Πανεπιστημίων που εδρεύουν στην Πάφο να εξέλθουν των εργασιών τους, των Πανεπιστημίων τους , των σχολείων  αλλά και των κατοικιών τους.

ΣΕΙΣΜΟΣ

