Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός αισθητός σε ολόκληρο το νησί, προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες

Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στη Κύπρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο σεισμός έγινε αισθητός ανά το παγκύπριο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμούς στη Κλίμακα Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού, είναι η Πάφος και η Λεμεσός.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στη παροχή διαδικτύου.

Αισθητός στα κατεχόμενα ο σεισμός, καμία αναφορά για ζημιές

Αισθητός στις κατεχόμενες περιοχές έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε με επίκεντρο την Πάφο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ζημιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «πολιτικής προστασίας» στα κατεχόμενα, οι πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές μονάδες της δεν κάνουν λόγο για ζημιές ή καταστροφές.

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, οι έρευνες συνεχίζονται.