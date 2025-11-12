Ισχυρή σεισμική δόνηση 5.3 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ στη Κύπρο - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός αισθητός σε ολόκληρο το νησί, προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμούς στη Κλίμακα Ρίχτερ.

Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στη Κύπρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο σεισμός έγινε αισθητός ανά το παγκύπριο.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού, είναι η Πάφος και η Λεμεσός.

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στη παροχή διαδικτύου.

Αισθητός στα κατεχόμενα ο σεισμός, καμία αναφορά για ζημιές

Αισθητός στις κατεχόμενες περιοχές έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε με επίκεντρο την Πάφο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ζημιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «πολιτικής προστασίας» στα κατεχόμενα, οι πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές μονάδες της δεν κάνουν λόγο για ζημιές ή καταστροφές.

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, οι έρευνες συνεχίζονται.

