Συνεχίστηκε η εξέταση κι αντεξέταση της ανακρίτριας στη «δίκη εντός δίκης» της Γερμανίδας

Συνεχίστηκε η κατάθεση και άρχισε η αντεξέταση της αρχιαστυφύλακα που έλαβε την καταθετική μαρτυρία της Γερμανίδας κατηγορούμενης για υπόθεση σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα, στο ΤΑΕ Αρχηγείου στις 11/7/2024.

Η μάρτυρας κατηγορίας, που είχε καταθέσει και στην κυρίως δίκη, κλήθηκε στην δεύτερη διαδικασία «δίκης εντός δίκη» στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για την λήψη της κατάθεσης της κατηγορούμενης στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΕ, μετά την σύλληψή στο αεροδρόμιο Λάρνακας πέρυσι και αφού το καουργιοδικείο Λευκωσίας με απόφασή του στις 8 Οκτωβρίου έκρινες ως μη αποδεκτά τα τεκμήρια, που προέκυψαν από την έρευνα στις αποσκευές της Γερμανίδας κατά την άφιξή της στην Κύπρο. Η λήψη των τεκμηρίων στο αεροδρόμιο κρίθηκε παράνομη και η υπεράσπιση αμφισβητεί τον τρόπο λήψης της κατάθεσης στις 11/7/2024.

Η Κατηγορούσα Αρχή καλεί μάρτυρες για να αποδείξει ότι η κατάθεση που έδωσε στη συνέχεια η κατηγορούμενη μετά την έρευνα, που είχε κριθεί ως παράνομη, ήταν εθελοντική.

Η αρχιαστυφύλακας – ανακρίτρια εξήγησε σήμερα στο Κακουργιοδικείο κατόπιν ερωτήσεων της Κατηγορούσας Αρχής με βάση ποιες μαρτυρίες και το υλικό δύο ψηφιακών δίσκων προχώρησε στην καταγραφή των ερωτήσεων για την λήψη της καταθετικής μαρτυρίας της Γερμανίδας στις 11/7/2024 με τον δικηγόρο υπεράσπισης να υποβάλλει ότι η κατάθεση λήφθηκε με σκοπό την παγίδευσή της.

Η ανακρίτρια είπε πως υπέβαλλε τις ερωτήσεις με βάση τις μαρτυρίες που είχε η Αστυνομία από ιδιοκτήτες γης σε περιοχές το Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας πάνω στις οποίες είχαν ανεγερθεί ή ήταν υπό ανέγερση συγκροτήματα τα οποία η κατηγορουμένη προωθούσε ή διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της.

Ανέφερε επίσης ότι υπέβαλλε ερωτήσεις με βάση και τα όσα η κατηγορούμενη είχε πει στο αεροπλάνο στον Γεάδη Γεάδη αναφέροντας ότι το επάγγελμά της είναι κτηματομεσίτρια με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού να δηλώνει στην μάρτυρα κατηγορίας πως έβγαλε η ίδια συμπέρασμα πως η πελάτισσα του έπαιρνε προμήθεια ή ποσοστά, χωρίς να έχει κανένα τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο.

Η αντεξέταση αφορούσε συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένες ερωτήσεις από την καταθετική μαρτυρία της Γερμανίδας. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 4.5 ώρες με τρία διαλλείματα διάρκειας μιας ώρας για σκοπούς συντονισμού.

Λόγω έλλειψης διερμηνείας στην γερμανική γλώσσα αποφασίστηκε όπως η διαδικασία της αντεξέτασης της μάρτυρα κατηγορίας από τον κ. Αργυρού συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου στις 9:00 το πρωί με μετάφραση στα πολωνικά με την συγκατάθεση της υπεράσπισης. Τα πρακτικά θα δοθούν στην υπεράσπιση η οποία ανελαβε την υποχρέωση όπως μεταφραστούν στην γερμανική γλώσσα πριν από την 21η Νοεμβρίου που είναι η επόμενη προγραμματισμένη διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ