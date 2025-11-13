Προς ψήφιση η πρόταση για πλήρη πρόσβαση σκύλων βοηθείας στα οχήματα δημοσίας χρήσεως και ταξί

Η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής εξέτασε την Πέμπτη την πρόταση νόμου του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρου Παπαδούρη, που αποσκοπεί στη διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με οπτική ή άλλη αναπηρία ή ασθένεια να συνοδεύονται από σκύλους βοηθείας σε όλα τα οχήματα δημοσίας χρήσεως και ταξί.

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε μετά τη συνεδρία ότι η πρόταση έρχεται να κλείσει ένα σημαντικό νομοθετικό κενό, καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία δεν καλύπτει επαρκώς το δικαίωμα εισόδου σκύλων βοηθείας σε ταξί.

«Είναι με στεναχώρια που χρειάζεται να κλείσουμε αυτό το νομοθετικό κενό. Περιμέναμε ότι λογικά πρέπει να υπάρχει η νοοτροπία και η ευαισθησία ώστε τα αυτονόητα να μην χρειάζεται να τα κατοχυρώνουμε νομοθετικά», δήλωσε.

Υπενθύμισε πρόσφατο περιστατικό με την παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου, τονίζοντας πως στόχος είναι να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια, η αυτονομία και η ίση μεταχείριση όλων των ατόμων με αναπηρία.

Όπως πρόσθεσε, «αν προκύψει παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον, πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ποινές, ώστε να εφαρμοστεί το αυτονόητο».

Κατά τη συζήτηση, όλοι οι παρόντες βουλευτές συντάχθηκαν υπέρ της πρότασης, ενώ τέθηκαν εισηγήσεις που αφορούν τη διαδικασία απόκτησης και εκπαίδευσης των σκύλων βοηθείας.

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι η εκπαίδευση τέτοιων σκύλων δεν παρέχεται σήμερα στην Κύπρο, διαρκεί περίπου δύο χρόνια και κοστίζει περίπου 15.000 ευρώ.

«Είναι μια δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία, αλλά αναγκαία για την ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία αυτών των ατόμων», είπε.

Εξήγησε ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου μέχρι την αυτοδιάλυση της Βουλής και των επερχόμενων κρίσιμων συζητήσεων (φορολογική μεταρρύθμιση, προϋπολογισμοί και ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο), θα καταβληθεί προσπάθεια η πρόταση να ψηφιστεί πριν από τη λήξη της θητείας.

«Ο απώτερος σκοπός είναι να περάσει αυτή η πρόταση νόμου. Θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο με πρόνοιες για την εκπαίδευση και συντήρηση των σκύλων βοηθείας, χωρίς όμως να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα προχωρήσουμε άμεσα στην κατοχύρωση του δικαιώματος και θα επανέλθουμε στο θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο», κατέληξε ο κ. Παπαδούρης.

