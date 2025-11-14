Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για απάτη μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων SMS προειδοποιεί ο ΟΑΥ

Για περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY, προειδοποιεί τους δικαιούχους του συστήματος ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με σημερινή του ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων.

Τονίζεται ότι ο ΟΑΥ δεν θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης και δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Σε περίπτωση που οι χρήστες λάβουν μήνυμα αυτού του τύπου, παρακαλούνται να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο και να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα, καταλήγει η ανακοίνωση.

