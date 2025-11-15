Αίθριος καιρός σήμερα - Αναμένονται βροχές στα νότια

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά και αργότερα στα νότια, οι οποίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια παράλια ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το απόγευμα, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ