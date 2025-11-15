Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απορρίπτει τους όρους που θέτει ο Έρχιουρμαν για την επανέναρξη των συνομιλιών

Οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, ως απότοκο της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αποδεκτές, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας της προσδοκία του για επανέναρξη συνομιλιών «χωρίς όρους και προϋποθέσεις» με τη νέα τ/κ ηγεσία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέει ότι «η σημερινή θλιβερή επέτειος της παράνομης και χωρίς καμιά διεθνή νομιμοποίηση προσπάθεια της Τουρκίας και των αποσχιστικών δυνάμεων στα κατεχόμενα για διχοτόμηση της Κύπρου με τη λεγόμενη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, είναι πράξη καταδικαστέα που έχει απορριφθεί από τη διεθνή κοινότητα και με σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Έκτοτε, συνεχίζει, η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες χωρίς επιτυχία για διπλωματική νομιμοποίηση του παράνομου μορφώματος που δημιούργησε δια της βίας και της παράνομης παρουσίας των στρατευμάτων της στα κατεχόμενα.

Η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, ως απότοκο της παράνομης εισβολής και κατοχής, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αποδεκτές, υπογραμμίζει.

Αναφέρει ακόμη ότι «η σημερινή θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής και για τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των ΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ».

«Από την εκλογή μου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχω θέσει ως βασική προτεραιότητα μου, και καταβάλλω άοκνες προσπάθειες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου» σημειώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Αυτές οι προσπάθειες, συνεχίζει, είχαν ως αποτέλεσμα τον διορισμό απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, καθώς και τη σύγκληση μέχρι στιγμής δύο διευρυμένων διασκέψεων για το Κυπριακό, αλλά και από πλευράς της ΕΕ τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό και την ξεκάθαρη τοποθέτηση των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ με επιστολή τους προς τον ΓΓ των ΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

«Με την πρόσφατη εκλογή της νέας ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προσδοκώ να επιτευχθεί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 και να υπάρξει κατάληξη με την εξεύρεση οριστικής λύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να εργάζομαι αδιάκοπα» καταλήγει ο Πρόεδρος.

