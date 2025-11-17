Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ανομβρία «γονάτισε» τους ελαιώνες και τον πρωτογενή τομέα - Πτώση λιανικής τιμής παρά τη δραματική μείωση της σοδειάς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η μειωμένη τιμή του ελαιολάδου στα ράφια των υπεραγορών είναι συνάρτηση της χαμηλότερης τιμής εισαγόμενου προϊόντος από χώρες όπου η παραγωγή επανήλθε σε κανονικά επίπεδα. Στην Κύπρο, οι γεωργοί, με παραγωγή που αγγίζει μόλις στο 20% μίας κανονικής χρονιάς, αναγκάζονται να πωλούν το ελαιόλαδο στη ζημιά τους

Η πτώση της λιανικής τιμής του ελαιολάδου, μετά από την τεράστια αύξηση που είδαν οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, οφείλεται ως επί το πλείστον στις εισαγωγές. Ο κυπριακός ελαιώνας, δυστυχώς, συνεχίζει να δέχεται βαρύ πλήγμα από την ξηρασία και τους δραστικούς περιορισμούς στην άρδευση, όπως κι όλος ο πρωτογενής τομέας. Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου, σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αγγίζει μόλις το 20% μιας κανονικής χρονιάς.  Οι γεωργοί κάνουν λόγο για ...

