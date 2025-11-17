Η ανομβρία «γονάτισε» τους ελαιώνες και τον πρωτογενή τομέα - Πτώση λιανικής τιμής παρά τη δραματική μείωση της σοδειάς
Η μειωμένη τιμή του ελαιολάδου στα ράφια των υπεραγορών είναι συνάρτηση της χαμηλότερης τιμής εισαγόμενου προϊόντος από χώρες όπου η παραγωγή επανήλθε σε κανονικά επίπεδα. Στην Κύπρο, οι γεωργοί, με παραγωγή που αγγίζει μόλις στο 20% μίας κανονικής χρονιάς, αναγκάζονται να πωλούν το ελαιόλαδο στη ζημιά τους
