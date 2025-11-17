Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση Κόμπου- Ρούμπιο σήμερα στην Ουάσιγκτον

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντάται σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει, όπως είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΞ την Κυριακή, θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, το Κυπριακό, την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν, επίσης, θέματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και επόμενα βήματα του σχήματος συνεργασίας 3+1 για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

