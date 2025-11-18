Στρατιωτικά οχήματα… για ιδιωτική χρήση! Εκτεταμένη παρανομία στην ΕΦ

Παράνομη χρήση των οχημάτων της ΕΦ και μάλιστα εκτεταμένη, τόσο από το στρατιωτικό προσωπικό όσο και από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ), διαπίστωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και παρατυπίες στον τρόπο εφαρμογής του ευέλικτου ωραρίου εργασίας στο υπουργείο.

Ειδικότερα, στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για το ΥΠΑΜ ξεχωρίζουν τα ακόλουθα ευρήματα:

1.Παράτυπη χρήση στρατιωτικών οχημάτων από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Όπως επιβεβαιώθηκε, συνεχίζεται η διακίνηση μόνιμων στελεχών και πολιτικού προσωπικού της ΕΦ, επί καθημερινής βάσης, με στρατιωτικά οχήματα από και προς τον τόπο εργασίας τους κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και με κόστος σε καύσιμα που αφαιρείται από τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 23/4/2014 να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στην έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωση του προσωπικού της ΕΦ αναφορικά με τη ρητή απαγόρευση της άτυπης ρύθμισης που ίσχυε μέχρι τότε και αφορά στη μεταφορά τους με υπηρεσιακά οχήματα από τον τόπο διαμονής προς τον χώρο εργασίας και αντίστροφα, από 1/7/2014.

Όπως διαπίστωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, παρά το ότι το ΓΕΕΦ έχει προβεί στην απαγόρευση τόσο της αποκλειστικής χρήσης υπηρεσιακού οχήματος με προσωπικό οδηγό πλην του Αρχηγού της ΕΦ, όσο και της διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος από τις οικίες του προσωπικού της ΕΦ, εξακολουθεί να παρέχει, με κάποιους χιλιομετρικούς περιορισμούς, τη δυνατότητα μετάβασης μόνιμων στελεχών με ιδιωτικά οχήματα σε προκαθορισμένα στρατόπεδα πλησίον του τόπου διαμονής τους με σκοπό τη μετεπιβίβασή τους σε υπηρεσιακά οχήματα για μεταφορά, επί καθημερινής βάσης, στους χώρους εργασίας και αντίστροφα. Το ΥΠΑΜ απευθύνθηκε στο ΤΔΔΠ (Υπουργείο Οικονομικών) ζητώντας σχετική τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από το προσωπικό της ΕΦ για μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας έναντι της καταβολής ειδικού τέλους. Ωστόσο, το ΤΔΔΠ, με επιστολή του ημερ. 17/1/2017 απέρριψε το αίτημα του υπουργείου. Το ΥΠΑΜ, μετά την απόρριψη του υπό αναφορά αιτήματος, κάλεσε το ΓΕΕΦ, με επιστολή του ημερ. 30/10/2018, να προβεί στην τήρηση των υφιστάμενων προνοιών της εν λόγω νομοθεσίας.

Ωστόσο, από τα ευρήματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υφίσταται η μη συμμόρφωση των αρμοδίων με τις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Μάλιστα, η πιο πάνω πρακτική φαίνεται να έχει διευρυνθεί, καθότι το ΓΕΕΦ αποφάσισε, αφενός, την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων, με τη συμπερίληψη επιπρόσθετων Διοικητικών και Διευθυντών, και αφετέρου, την καθιέρωση δικαιούμενης απόστασης διακίνησης χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε χιλιομετρικών περιορισμών για συγκεκριμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ΓΕΕΦ.

Το Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχουν ληφθεί μέτρα για περιορισμό της χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου η χρήση των οχημάτων πραγματοποιείται για υπηρεσιακό σκοπό.

2.Παρατυπίες στο ωράριο εργασίας στο ΥΠΑΜ

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην καταγραφή και στην παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων του ΥΠΑΜ, καθώς και παρατυπίες στον τρόπο εφαρμογής του ευέλικτου ωραρίου εργασίας. Ως αποτέλεσμα, αριθμός εργαζομένων παρουσιάζει χρόνο αδικαιολόγητης απουσίας ή/και έλλειμμα χρόνου εργασίας κατά παράβαση των σχετικών εγκυκλίων, νόμων και κανονισμών. Επίσης, παρατηρήθηκε η λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με την αποκοπή άδειας ανάπαυσης για αδικαιολόγητη απουσία ή/και έλλειμμα χρόνου.

Προς αντιμετώπιση των πιο πάνω, το ΥΠΑΜ κάλεσε την εταιρεία που εγκατέστησε το σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης του χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης των δημοσίων υπαλλήλων του υπουργείου να διορθώσει τα λάθη που διαπιστώθηκαν.

3.Μεγάλος αριθμός προσφυγών στα δικαστήρια για πρόωρες αποστρατείες

Όπως διαπίστωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, εκκρεμεί μεγάλος αριθμός προσφυγών κατά αποφάσεων του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων σχετικά με ευδόκιμους τερματισμούς αξιωματικών που κατατέθηκαν την περίοδο 2019-2021 στη βάση προηγούμενης ακυρωτικής απόφασης από το Διοικητικό Δικαστήριο, οι οποίες ελλοχεύουν κινδύνους για καταβολή αποζημιώσεων από το κράτος.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν διαφώνησε με τα εν λόγω ευρήματα. Υποδεικνύοντας, ωστόσο, ότι από τις κρίσεις του 2023 και εντεύθεν εφαρμόζεται ουσιωδώς διαφορετική διαδικασία από εκείνη που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια, υιοθετώντας τις παρατηρήσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου σε αριθμό ακυρωτικών αποφάσεων.

4.Υπερπληρωμές στη μισθοδοσία που παρατηρούνται μετά από την παραίτηση ΣΥΟΠ

Οι εν λόγω υπερπληρωμές προκύπτουν κυρίως από υπερβάσεις στη λήψη αδειών ανάπαυσης ή ασθενείας από συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ) που παραιτούνται κατά τη διάρκεια του έτους. Πέραν των πιο πάνω οφειλών, για τους παραιτηθέντες ΣΥΟΠ προκύπτουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθετες οφειλές προς το δημόσιο, ως συνέπεια της συμβατικής υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους τους λόγω μη εξάντλησης ολόκληρης της περιόδου υπηρεσίας τους στην ΕΦ όπως αυτή καθορίζεται στην εκάστοτε σύμβαση απασχόλησής τους. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό που εκκρεμούσε στις 30.9.2024 σε σχέση με το πιο πάνω ανερχόταν σε €38.836.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, θα γίνονται έλεγχοι σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων με οφειλόμενα ποσά προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Η συστέγαση υπηρεσιών δεν έφερε μείωση προσωπικού

Το ΥΠΑΜ προχώρησε σε διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης με στόχο την αναδόμηση της οργανωτικής του δομής, της στελέχωσης και της διάρθρωσης θέσεων, στη βάση σχετικής μελέτης του 2015 που αποσκοπούσε στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του. Η μεταρρύθμιση περιλάμβανε συγχωνεύσεις Τμημάτων/Υπηρεσιών του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, στο πλαίσιο της συστέγασής τους, καθώς και την ετοιμασία μελέτης για τον καθορισμό εξειδικευμένων οργανικών θέσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Όπως διαπίστωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, παρόλο που η συστέγαση του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2019 και οι νέες οργανικές θέσεις του ΥΠΑΜ έχουν όλες πληρωθεί μέχρι το 2024, δεν έχει επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στο συνολικό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που απασχολείται στα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου, όπως είχε καθοριστεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής του. Αντίθετα, ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού που απασχολείται στο Υπουργείο παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Το ΥΠΑΜ παραδέχεται το γεγονός και αποδίδει την αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού στο υπουργείο σε ανάγκες που προέκυψαν λόγω εξειδικευμένων στρατιωτικών γνώσεων, εξαιτίας των γεωστρατηγικών εξελίξεων και των νέων δραστηριοτήτων που ανέλαβε, όπως η Αμυντική Βιομηχανία.

6. Στο νοίκι ακόμη το ΥΠΑΜ

Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στις διαδικασίες για την ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων του ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ. Όπως προκύπτει, έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες για την απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου πριν από τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου. Μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάγκη παράτασης της περιόδου ενοικίασης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, το θέμα της ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων για τη στέγαση του Υπουργείου και του ΓΕΕΦ θα τεθεί εκ νέου για έγκριση στο μεσοπρόθεσμο τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2026–2029.