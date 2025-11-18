Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές

Ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα καταδίκασε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου σε θάνατο την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, κρίνοντάς την υπεύθυνη για τη βίαιη καταστολή των μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων του 2024, στο τέλος της 15ετούς διακυβέρνησής της.

Η 78χρονη Χασίνα κρίθηκε ένοχη για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και καταδικάστηκε ερήμην, καθώς έχει εγκαταλείψει τη χώρα και βρίσκεται στην Ινδία. Σύμφωνα με την απόφαση, έδωσε άμεσες εντολές για χρήση θανατηφόρας βίας, ακόμη και μέσω drones και ελικοπτέρων, δεν παρενέβη για να σταματήσει τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας και φέρει ευθύνη για εκτελέσεις διαδηλωτών. Το δικαστήριο ανέφερε ότι «όλες οι προϋποθέσεις για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποδείχθηκαν». Η κυβέρνηση της Ντάκα έχει ζητήσει την έκδοσή της από την Ινδία, χωρίς μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ως «πολιτική εκδίκηση» και υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου που στήθηκε από μη εκλεγμένη κυβέρνηση», χωρίς να της επιτραπεί επαρκής υπεράσπιση.

Bangladesh protests inspired by Kenya’s Gen Z protests escalate as Bangladeshians form their own camping square where they are camping 24/7 calling for the removal of PM Husna over killing of protesters #NaneNane #NaneNaneMarch pic.twitter.com/pPBkpXbfLc — Mark Mutua (@itsmarkmutua) August 4, 2024

Η θανατική ποινή προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν τη δικαστική διαδικασία, ενώ ο ΟΗΕ χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική για τα θύματα, επισημαίνοντας ωστόσο τη σταθερή αντίθεσή του στην εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Τι συνέβη στις αιματηρές διαδηλώσεις του 2024

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις του καλοκαιριού του 2024 εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του Μπαγκλαντές. Η αρχική αντίδραση σε κυβερνητικές ρυθμίσεις μετατράπηκε σε μαζικό εξεγερτικό κύμα κατά της κυβέρνησης Χασίνα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με πραγματικά πυρά, επιθέσεις από ελικόπτερα και χρήση drones εναντίον άοπλων διαδηλωτών, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Police fired tear gas and lobbed stun grenades as tens of thousands of protesters took to the streets of Bangladesh, calling for Prime Minister Sheikh Hasina to resign https://t.co/bWwJsiLl6d pic.twitter.com/Q1T8AM9GV1 — Reuters (@Reuters) August 4, 2024

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις, με τη Ντάκα να παραμένει επί εβδομάδες σε κατάσταση πολιορκίας. Δρόμοι, πανεπιστήμια και κυβερνητικά κτίρια μετατράπηκαν σε πεδία μάχης. Εκτιμήσεις οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 1.400, ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν ή συνελήφθησαν, αφήνοντας βαθύ πολιτικό και κοινωνικό ρήγμα στη χώρα.

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ