Στο μικροσκόπιο της Βουλής σήμερα τα εξώδικα που προκαλούν γέλια

Οι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών θα εξετάσουν σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο μεταφέρει τα υφιστάμενα αδικήματα που ρυθμίζονται με εξώδικα πρόστιμα από τους δήμους στη νέα νομοθεσία περί Δήμων, η οποία προέκυψε μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για εξώδικα πρόστιμα των €85, στα οποία περιλαμβάνονται, όπως ανέδειξε σε πρόσφατο δημοσίευμά του ο «Π», αδικήματα τα οποία είναι πλέον ξεπερασμένα και το άκουσμά τους προκαλεί γέλια. Αρκετά παράδοξα και ευτράπελα περιλαμβάνονται και στον Ποινικό Κώδικα. Πολλές από τις διατάξεις του είναι αναχρονιστικές, αντιφατικές και ασαφείς και περιλαμβάνουν αδικήματα που τα έχει ξεπεράσει ο χρόνος και παραπέμπουν σε αντιλήψεις παρωχημένων εποχών από τον καιρό της Αγγλοκρατίας.

Πρωτοβουλία για εκσυγχρονισμό

Αυτό που θα πρέπει να πράξουν οι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών, και όπως πληροφορούμαστε υπάρχει σχετική πρόθεση, είναι να αναλάβουν πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη νέα επίτροπο Νομοθεσίας κ. Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου, για την απάλειψη όλων των αναχρονιστικών αδικημάτων που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα, αλλά και σε άλλες νομοθεσίες, και ρυθμίζονται εξώδικα.

Μια τέτοια πρωτοβουλία αναλήφθηκε τον Ιούλιο του 2003 με πρόταση που κατέθεσε ο τότε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ιωνάς Νικολάου. Μάλιστα, προς επίτευξη του στόχου αυτού συγκροτήθηκε μια υποεπιτροπή στη Βουλή υπό την προεδρία του κ. Νικολάου, η οποία είχε σειρά συναντήσεων με τη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την επίτροπο Νομοθεσίας. Ωστόσο, το θέμα οδηγήθηκε σε στασιμότητα.

Τα ευτράπελα

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα συζητηθεί σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών προβλέπει εξώδικο πρόστιμο €85 και για τα ακόλουθα αδικήματα:

Οδήγηση οχήματος ή ίππευση με υπερβολική ταχύτητα ή επικίνδυνα.

Εσκεμμένη πρόκληση παρακώλυσης οποιασδήποτε οδού με τοποθέτηση σχοινιού, κορδονιού ή ιστού εγκάρσια ή κατά μήκος τέτοιας οδού ή η ανάρτηση ή τοποθέτηση ενδυμάτων για αποστέγνωση, πινακίδων διαφημίσεων, συνθημάτων ή άλλων πραγμάτων.

Εκτίναξη ή ξεσκόνισμα χαλιών ή άλλων συναφών αντικειμένων σε δρόμο από οποιοδήποτε μέρος οικίας ή άλλης οικοδομής.

Παράλογα και παράδοξα

Ενδεικτικά παραθέτουμε πιο κάτω και άρθρα του Ποινικού Κώδικα, τα οποία είτε θα πρέπει να αναθεωρηθούν είτε να καταργηθούν μιας και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές συνθήκες:

Άρθρο 86Α – κατοχή χειροπέδων: Όποιος εισάγει, κατασκευάζει, πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει για πώληση ή έχει στην κατοχή του ή μεταφέρει χειροπέδες χωρίς άδεια του αρχηγού της Αστυνομίας είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με χρηματική ποινή 500 λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Άρθρο 95Α - σπάσιμο επιτραπέζιων σκευών σε δημόσια κέντρα: (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σε δημόσιο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης σπάζει σκόπιμα επιτραπέζιο σκεύος οποιουδήποτε είδους από γυαλί, πορσελάνη ή άλλη εύθραυστη ύλη είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών. (2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του οποίου είναι το κέντρο, ο οποίος, παρέχει τα μέσα διάπραξης του αδικήματος που καθορίζεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με την ίδια ποινή.

Άρθρο 97 - μουσουλμανικές γιορτές: (1) Όποιος διοργανώνει ή ευθύνεται για διοργάνωση μουσουλμανικής γιορτής ή είναι κάτοχος του υποστατικού όπου γίνεται τέτοια μουσουλμανική γιορτή και προσλαμβάνει είτε με αμοιβή είτε όχι ή σε γνώση του επιτρέπει σε χορεύτρια να χορεύει ή να τραγουδά κατά τη διάρκεια τέτοιας γιορτής είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 75 λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα. (2) Στο άρθρο αυτό «χορεύτρια» σημαίνει γυναίκα πόρνη ή γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά με αμοιβή σε μουσουλμανική γιορτή. «Μουσουλμανική γιορτή» σημαίνει μουσουλμανικό γιορτασμό που διοργανώνεται με ευκαιρία γάμου ή περιτομής.

Άρθρο 223 - καθήκοντα Kυρίου: Όποιος, υπό την ιδιότητα Κυρίου, ανάλαβε, δυνάμει σύμβασης, να παρέχει σε οποιονδήποτε υπηρέτη ή μαθητευόμενο ηλικίας κάτω των 16 χρόνων την αναγκαία διατροφή, ιματισμό ή στέγη, έχει καθήκον να παρέχει σε αυτούς όλα αυτά και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία του υπηρέτη ή του μαθητευόμενου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης του πιο πάνω καθήκοντος.

Άρθρο 261 - κλοπή μεταξύ συζύγων: Όποιος, από τους συζύγους που συμβιώνουν, προκαλεί ο καθένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο γνωρίζει ότι ανήκει στον άλλο με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα συνιστά κλοπή αν δεν ήταν συζευγμένοι, θεωρείται ότι έχει κλέψει το πράγμα και δύναται να κατηγορηθεί για κλοπή.