«Δίκη» των δύο Ε/κ: Συνεχίζεται σήμερα και αύριο στο Τρίκωμο

Συνεχίζεται την Τετάρτη σε «δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων που «κατηγορούνται» για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η σημερινή ακρόαση έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης της «γενικής διευθύντριας του κτηματολογίου», την περασμένη εβδομάδα.

Στην προηγούμενη «δικάσιμο» στις 12 Νοεμβρίου, η «γενική διευθύντρια του κτηματολογίου και χωρομετρίας» στα κατεχόμενα, Φιρντέβς Αριτζί, κατέθεσε ότι το «τμήμα» της ακολουθεί μια πρακτική που δεν επιτρέπει σε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στα κατεχόμενα, να λάβουν έγγραφα ή πληροφορίες για τις περιουσίες τους.

Προηγουμένως ο συνήγορος υπεράσπισης, Οντζέλ Πολιλί, είχε αναφέρει ότι η πρακτική δημιουργεί έναν αδιέξοδο φαύλο κύκλο, καθώς οι Ελληνοκύπριοι παραπέμπονται στην «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας», αλλά για να προσφύγουν εκεί, χρειάζονται τίτλους ιδιοκτησίας που το ίδιο το «κτηματολόγιο» αρνείται να τους χορηγήσει.

Η «δίκη» είναι προγραμματισμένη να συνεχιστεί και αύριο, 20 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

