Χάραξη του οδικού δικτύου εντός τουριστικών και παραθεριστικών περιοχών ζητά ο κοινοτάρχης Νέου Χωρίου

Ο αντιδήμαρχος Nέου Χωρίου στον Δήμο Π. Χρυσοχούς και κοινοτάρχης Γιώργος Νεοφύτου, σκιαγραφόντας τα προβλήματα της κοινότητας του ανέφερε ότι αυτά σχετίζονται με τα αντισταθμιστικά μέτρα που είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πριν δύο χρόνια στην κοινότητα Δρούσειας, σε σχέση με τη χάραξη του οδικού δικτύου εντός τουριστικών και παραθεριστικών περιοχών.

Επιπλέον, ανέδειξε το υδατικό πρόβλημα, καθώς απαιτείται η παροχή νερού σε όλες τις τουριστικές, παραθεριστικές και οικιστικές περιοχές.

Σοβαρό ζήτημα συνέχισε, αποτελεί και η αδυναμία ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας λόγω του αναδασμού, γεγονός που, όπως ανέφερε, στερεί από τους κατοίκους τη δυνατότητα να παραχωρήσουν ένα τεμάχιο γης στα παιδιά τους για οικοδόμηση. Επιπρόσθετα ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι η κατάσταση στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς παραμένει κρίσιμη, προσθέτοντας πως απουσιάζουν ιατροί κάποιων ειδικοτήτων όπως καρδιολόγοι και παθολόγοι.

Παράλληλα, επανάφερε το αίτημα για ολοκλήρωση του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, έργο, όπως σημείωσε, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την οικονομική αναζωογόνηση του διαμερίσματος.

Επεσήμανε ακόμη πως παρότι η κοινότητα καλύπτει μεγάλη έκταση, διαθέτει μόλις ένα καφενείο και ένα εστιατόριο.

Σήμερα το Νέο Χωριό αριθμεί περίπου 750 κατοίκους, Ελληνοκυπρίους και κοινοτικούς ενώ αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα στο να δοθούν κίνητρα στην νεολαία για να ξεκινήσουν δουλειές στην κοινότητα.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, το οποίο, όπως υπογράμμισε, «έχει καταστρέψει οικονομικά πολλούς κατοίκους».

Ενδεικτικά σημείωσε, πως ο κόσμος έχασε περιουσίες που είναι μηδαμινές σε τιμή δεν μπορούν να τις αναπτύξουν και δεν μπορούν να τις πουλήσουν και να τις δώσουν στα παιδιά τους να κτίσουν ένα σπίτι.

Είπε ακόμη, πως η αστυφιλία έχει πλήξει όλες τις κοινότητες του Ακάμα και όχι μόνο το Νέο Χωριό.