Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χθες Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Λουρούπεννα» σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 18:50, προτού επεκταθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα