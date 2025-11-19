Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χθες Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Λουρούπεννα» σε περιοχή της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 18:50, προτού επεκταθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.