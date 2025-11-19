Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Η Ρουμανία απογείωσε σήμερα μαχητικά αεριωθούμενα, όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Η εν λόγω χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η οποία έχει σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, είχε καταγράψει επανειλημμένα πτώσεις συντριμμιών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στην απέναντι όχθη του Δούναβη.

Το ΥΠΑΜ της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το ραντάρ εντόπισε αρχικά το σήμα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους 8 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο, κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε στην κομητεία Τούλτσεα.

Το σήμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους εξαφανίσθηκε από το ραντάρ πριν επανεμφανισθεί διακεκομμένα για 12 λεπτά κοντά σε χωριά στην κομητεία Γαλάτσι, πρόσθεσε.

Η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighters -της γερμανικής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία- και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στις νοτιοανατολικές κομητείες Τούλτσεα και Γαλάτσι να καλυφθούν, δήλωσε το Υπουργείο.

Το ρουμανικό ΥΠΑΜ πρόσθεσε ότι δεν έχει πληροφορίες για πτώση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρουμανικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος πρώιμης προειδοποίησης έχουν απογειωθεί, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα ραντάρ έχουν τεθεί σε υψηλότερη ετοιμότητα», ανέφερε το επιχειρησιακό επιτελείο σε ανάρτηση στο X.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν υπό συναγερμό αεροπορικών επιθέσεων, μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Αεροπορίας για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Πολωνία για ρωσοφοβία

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εχθές την Πολωνία ότι ενέδωσε στη ρωσοφοβία, αφού η Βαρσοβία απέδωσε την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία στους δύο υπόπτους που συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Τουλάχιστον 32 τραυματίες στην 3η συναπτή νύχτα επιδρομών της Ρωσίας στην περιφέρεια Χάρκοβο

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Χάρκοβο (βορειανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, της τρίτης συναπτής που η πόλη υπέστη επίθεση.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Πηγή: Ertnews.gr, protothema.gr, Reuters