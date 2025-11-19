Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη δολοφονία Κασόγκι

Πέρα από το ότι προσέφερε στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θεαματική αποκατάστασή του σε διπλωματικό επίπεδο και σημαντικές διμερείς συμφωνίες στους τομείς της άμυνας και της πυρηνικής ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ανεπιφύλακτα χθες Τρίτη τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την υπόθεση της φρικιαστικής δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Πρίγκιπας εξασφάλισε πολλά από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ιδίως την προσεχή αναγόρευση της Σαουδικής Αραβίας σε «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO», την υπόσχεση πως θα γίνουν «μελλοντικές» παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35, την ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς, καθώς και την πρόσβαση σε αμερικανικές προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Μιλάτε για κάποιον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Πολύς κόσμος δεν συμπαθούσε αυτόν τον κύριο στον οποίο αναφερθήκατε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, γίνονται πράγματα», είπε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς για την υπόθεση του Τζαμάλ Κασόγκι, ως τον θάνατό του αρθρογράφου της Washington Post.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταφερόμενος με έντονο τρόπο εναντίον της δημοσιογράφου του ABC News η οποία έκανε την επίμαχη ερώτηση. Την κατηγόρησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο Οβάλ Γραφείο με παρόντα τον Πρίγκιπα διάδοχο, πως ήθελε να φέρει σε «αμηχανία» αυτόν που χαρακτήρισε «πολύ καλό φίλο».

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο ανέμενε έφιππη φρουρά, ενώ κατά την άφιξή του ακούστηκαν κανονιοβολισμοί και έγινε υπέρπτηση μαχητικών, άκουσε επαίνους του Αμερικανού Προέδρου για τον «απίστευτο» απολογισμό του «όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, επικριτής του Πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια στους διαδρόμους της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από πράκτορες σταλμένους από το Ριάντ.

Το διαμελισμένο πτώμα του δημοσιογράφου δεν βρέθηκε ποτέ.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επέρριψαν την ευθύνη για τον φόνο απευθείας στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η υπόθεση προκάλεσε για μεγάλο διάστημα σοβαρή επιδείνωση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Είναι οδυνηρό και τεράστιο λάθος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην επαναληφθεί», είπε χθες ο Πρίγκιπας διάδοχος, γνωστός στις ΗΠΑ με τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του, MbS.

Η χήρα του Τζαμάλ Κασόγκι αναφέρθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του. «Ο Πρίγκιπας διάδοχος είπε πως λυπάται, επομένως θα όφειλε να συναντηθεί μαζί μου, να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι μέσω X.

Ενώ ο δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν έλεγε πως θα μεταχειριζόταν τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σαν «παρία», ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας τον υποδέχτηκε με τιμές αρχηγού κράτους παρότι είναι ο πατέρας του, ο μονάρχης Σαλμάν, αυτός που επισήμως είναι ο κάτοχος του θρόνου.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού», που συμπεριλαμβάνει «μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ουάσιγκτον και το Ριάντ συνυπέγραψαν ακόμη συμφωνία που δίνει στην πετρελαιοπαραγωγική μοναρχία, που επιδιώκει να διαφοροποιήσει την οικονομία της, «πρόσβαση σε αμερικανικά συστήματα αιχμής» στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με την ταυτόχρονη διαβεβαίωσε της προστασίας τους από «οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη».

Η Κυβέρνηση Τραμπ θέλει να εξασφαλίσει πως η Κίνα, με την οποία έχει έρθει πιο κοντά η Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια, δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στις αμερικανικές τεχνολογίες των μικροτσίπ.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποσχέθηκε από την πλευρά του σαουδαραβικές επενδύσεις στις ΗΠΑ ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έναντι 600 δισεκ. που υποσχόταν ως τώρα, ικανοποιώντας αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο φάνηκε να ρίχνει κρύο νερό στην επίμονη απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου το Ριάντ να ενταχθεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, το μεγαλεπήβολο σχέδιό του για την εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ.

«Θέλουμε να ενταχθούμε στις συμφωνίες του Αβραάμ. Θέλουμε όμως επίσης να εξασφαλίσουμε πως θα χαραχτεί καθαρός δρόμος προς συμφωνία δυο κρατών», είπε ο πρίγκιπας διάδοχος, ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία «μείζονα σύμμαχο» εκτός NATO

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO», κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς αυτό, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο.

Εξάλλου, οι Κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

