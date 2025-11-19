Απορρίφθηκε αίτημα για Θεία Λειτουργία στην Παναγία Τράπεζα στην Αχερίτου

Απορρίφθηκε αίτημα που υπέβαλε η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, μέσω των Ηνωμένων Εθνών προς τις κατοχικές αρχές, για τέλεση Θείας Λειτουργίας στις 21 Νοεμβρίου, για την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τράπεζας στην κατεχόμενη Αχερίτου.

Ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει πως «παρά τα επίμονα αιτήματα για τέλεση Θείας Λειτουργίας εδώ και 52 χρόνια το κατοχικό καθεστώς τα απορρίπτει, παραβιάζοντας κατάφωρα τις θρησκευτικές ελευθερίες των Ελλήνων χριστιανών κατοίκων της Κύπρου».

Προστίθεται ότι «ο ιστορικός ναός της Παναγίας είχε συντηρηθεί με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τοπικής κοινότητας, με τη στήριξη και τις ενέργειες της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρόκειται για κτίσμα της περιόδου της Λατινοκρατίας, το οποίο σήμερα είναι διαμορφωμένο στον αρχιτεκτονικό τύπο του τρίκλιτου τρουλλαίου ναού».

Σημειώνεται ότι ακολουθίες του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Συνοικισμού Αγίου Γεωργίου όπως και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Τραπέζας.

Πηγή: ΚΥΠΕ