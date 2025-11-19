ΕΠΑ: Νέα εξαγορά από Πολυκλινική Υγεία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ηλίας Ν. Ηλία Ι.Ε.Π.Ε. από την εταιρεία Πολυκλινική Υγεία Λίμιτεδ, μέσω της εταιρείας Vlepo Limited.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΑ, η Πολυκλινική Υγεία Λίμιτεδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού νοσοκομείου, γνωστού ως «Πολυκλινική Υγεία» και ιατρικού κέντρου «Edem».

Η Vlepo Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού που συστάθηκε αποκλειστικά για σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής.

Η Ηλίας Ν. Ηλία Ι.Ε.Π.Ε. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο/κλινική οφθαλμολογίας.

 

