Τζέφρι Σακς στο φόρουμ του ΑΚΕΛ: «Η λύση του Κυπριακού θα έδινε τεράστια οικονομική ώθηση»

Η λύση του κυπριακού προβλήματος δεν θα ήταν μόνο «ένα τεράστιο όφελος για την ευημερία του λαού» της χώρας, αλλά θα οδηγούσε και σε «μια τεράστια οικονομική ώθηση», δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζέφρι Σακς, στην κεντρική του ομιλία - μέσω διαδικτυακής συμμετοχής - στο τέταρτο οικονομικό φόρουμ του ΑΚΕΛ, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Ο κ. Σακς εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η πρόσφατη αλλαγή της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων θα σημαίνει μια προοπτική για λύση του Κυπριακού.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Κύπρου στην καθοδήγηση της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου προς ένα πράσινο, βιώσιμο μέλλον.

Εξέφρασε την άποψη ότι της Ευρώπης ηγούνται επί του παρόντος «πολεμοκάπηλοι» και ότι η Κύπρος «πληρώνει το τίμημα γι’ αυτό».

Σύμφωνα με τον κ. Σακς, ο οποίος είναι επίσης υποστηρικτής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ, η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου πρέπει να στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αφήσει στην άκρη σχέδια για περισσότερη εξόρυξη φυσικού αερίου.

Είπε επίσης ότι οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις είναι ένας «αντιπερισπασμός» από την περιβαλλοντική κρίση.

«Όλα θα ήταν καλύτερα με την ειρήνη», είπε ο κ. Σακς στην ομιλία του, σημειώνοντας ότι η Κύπρος υποφέρει από πολλές από τις συνέπειες των συγκρούσεων στην περιοχή.

«Το νησί σας παραμένει διαιρεμένο, ένα όμορφο νησί, δεν υπάρχει ακόμη πολιτική λύση, και αυτό έχει πολύ σημαντικό οικονομικό κόστος», είπε.

Αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις με τη Ρωσία όσον αφορά τον τουρισμό, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στο Ισραήλ και τη Γάζα «είναι επίσης ένα τρομερό πλήγμα για την περιοχή», είπε.

«Αυτοί οι πόλεμοι, είτε πρόκειται για τη σύγκρουση με την Τουρκία, είτε για τον πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, έχουν σημαντικό κόστος, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ βαθιά κρίση, και μια κρίση που δυστυχώς χειροτερεύει για την Ευρώπη, δεν βελτιώνεται», είπε ο κ. Σακς.

Η Ευρώπη, πρόσθεσε, «λυπάμαι που το λέω, καθοδηγείται με πολύ κακό τρόπο αυτή τη στιγμή. Καθοδηγείται από ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να επιδιώξουν περισσότερες συγκρούσεις και να μην λύσουν τα περιφερειακά προβλήματα».

Σημείωσε, επίσης, ότι η στάση της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα «καταστρέψει τα οικονομικά και την οικονομική φήμη της Ευρώπης στον κόσμο».

«Δυστυχώς, η φον ντερ Λάιεν είναι πολεμοκάπηλη, ο Μερτζ είναι πολεμοκάπηλος, ο Στάρμερ είναι πολεμοκάπηλος, ο Μακρόν είναι πολεμοκάπηλος και νομίζω ότι η Κύπρος πληρώνει το τίμημα γι’ αυτό», ανέφερε.

«Πάρα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης είναι παγιδευμένο σε έναν ιστό ρωσοφοβίας, ότι η Ρωσία πρόκειται να επιτεθεί στο Βερολίνο ή στο Παρίσι. Αυτά ανήκουν στον κόσμο της φαντασίας», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. «Αυτή είναι η αρχή και το τέλος αυτού του πολέμου, ότι η Ρωσία δεν ήθελε να περιβάλλεται από αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με αμερικανικά πυραυλικά συστήματα και ούτω καθεξής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σακς, «αυτός είναι ένας πόλεμος που προκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα για κάποιο λόγο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να τον συνεχίσουν».

«Θέλουν να σπαταλήσετε το 5% του ΑΕΠ σε πολεμικές δαπάνες, κάτι που είναι τρελό, όταν αυτός ο πόλεμος θα τελείωνε διπλωματικά, αν η Ουκρανία ήταν ουδέτερη, και αν το ΝΑΤΟ σταματούσε την επέκτασή του προς ανατολάς, και αν οι πολεμοκάπηλοι σταματούσαν να ονειρεύονται έναν κλιμακούμενο πόλεμο με τη Ρωσία», είπε.

Ο κ. Σακς ανέφερε ότι θα ήθελε να σταματήσουν οι πόλεμοι, «ώστε η επιχειρηματική σας ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα πράσινα ενεργειακά συστήματα, οι δεσμοί με τη Μέση Ανατολή, με τη Ρωσία, ως μια μεγάλη γέφυρα που υπήρξε η Κύπρος σε όλη την ιστορία της, να μπορέσουν πραγματικά να εκπληρώσουν τον ρόλο τους».

«Αν μπορέσετε να λύσετε την πολιτική κρίση που έχει διαιρέσει την Κύπρο για τόσες δεκαετίες, αυτό δεν θα ήταν μόνο ένα τεράστιο όφελος για την ευημερία του λαού της υπέροχης χώρας σας, επειδή οι άνθρωποι έχουν ρίζες σε όλη τη χώρα. Θα ήταν και μια ώθηση για τον τουρισμό, θα ήταν μια ώθηση για τις κατασκευές, τις επενδύσεις. Γιατί στην πραγματικότητα, η Κύπρος και η Τουρκία θα μπορούσαν να έχουν πολλές εμπορικές συναλλαγές από κοινού πολύ αποτελεσματικά. Αυτό θα είχε πολύ, πολύ θετικές επιπτώσεις», είπε ο κ. Σακς.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η αλλαγή ηγεσίας στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού θα οδηγήσει σε μια «προοπτική για μια πραγματική ενοποίηση του νησιού», η οποία, «νομίζω, θα έκανε θαύματα για τη χώρα σας».

Ο κ. Σακς σημείωσε επίσης ότι όλοι αυτοί οι πόλεμοι «όχι μόνο στοίχισαν πάρα πολύ σε ζωές, σε θλίψη και σε οικονομικούς όρους, αλλά αποτελούν επίσης έναν αντιπερισπασμό από ένα πολύ σημαντικό πράγμα, τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική κρίση».

Είπε ότι η ανατολική Μεσόγειος «είναι εξαιρετικά ευάλωτη» στις ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι αυτό ήταν κάτι που συζητούσε με επιστήμονες στο Ινστιτούτο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Frederick, σε άλλα ακαδημαϊκά κέντρα στην Κύπρο εδώ και δύο δεκαετίες.

Είπε ότι ενθάρρυνε «πριν από πολλά χρόνια», με τον τότε Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και το Ινστιτούτο Κύπρου, μια ενεργή προσπάθεια να έρθουν κοντά οι χώρες της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ώστε να συνεργαστούν για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και για τη μετατροπή του ενεργειακού συστήματος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η Κύπρος έχει μια υπέροχη ηλιοφάνεια, υπέροχο ηλιακό δυναμικό και υπέροχους επιστήμονες που κατανοούν όλα αυτά τα ζητήματα πολύ, πολύ καλά», είπε.

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο της Μεσογείου, σημείωσε ότι «όλοι είναι κοντόφθαλμοι» και ότι η εξόρυξη περισσότερου φυσικού αερίου είναι «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η περιοχή. Η περιοχή πρέπει να στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί με ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Επομένως, θέλω να σταματήσουν οι πόλεμοι, όχι μόνο επειδή είναι καταστροφικοί, αλλά και για να ανακατευθύνουμε την προσοχή μας στη μακροπρόθεσμη κοινωνική και περιβαλλοντική μας βιωσιμότητα», πρόσθεσε. «Και πιστεύω ότι καθώς βρίσκεστε στην καρδιά του πολιτισμού, τον οποίο η Κύπρος αντιπροσωπεύει, υπάρχει μια σημαντική μεταμόρφωση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό ελπίζω, λοιπόν, να αρχίσουν να επικεντρώνονται οι οικονομίες μας. Αλλά πρώτα, πρέπει να σταματήσουμε τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, να βοηθήσουμε στην επανένωση της υπέροχης χώρας σας και στη συνέχεια να ενθαρρύνουμε την ενεργό συνεργασία των χωρών της περιοχής για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε», είπε ο κ. Σακς.

Ανέφερε, επίσης, ότι «δυστυχώς, η Ευρώπη ενεργεί σαν υποτελής των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατιωτικοποιείται πολύ γρήγορα. Είναι μια εντελώς λανθασμένη προσέγγιση» αυτή, συνέχισε.

«Η ελπίδα μου είναι ότι η Ευρώπη θα έχει κοινή λογική, θα έχει στρατηγική αυτονομία και ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της ως μια πράσινη, ψηφιακή, ειρηνική ένωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ