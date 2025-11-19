Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

| Οικονομία

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Zipp Europe Limited επιβεβαιώνει η ΚΤΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Όπως σημειώνεται, η εν λόγω ανάκληση περιλαμβάνεται δεόντως στο επίσημο Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ, το οποίο τηρεί η ΚΤΚ στην ιστοσελίδα της

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Zipp Europe Limited (Αρ. Άδειας 115.1.3.38) στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 επιβεβαίωσε με σημερινή της ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε συνέχεια, όπως αναφέρει, προηγούμενης ανακοίνωσής της, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2025.

Προστίθεται ότι την ίδια στιγμή, έχει περιέλθει στην αντίληψη της ΚΤΚ ότι ορισμένες ενεργές ιστοσελίδες ψευδώς ισχυρίζονται ότι η Zipp Europe Limited συνεχίζει να λειτουργεί ως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, υπό την εποπτεία της ΚΤΚ, με αριθμό άδειας λειτουργίας 115.1.3.38.

«Η ΚΤΚ συνιστά όπως το κοινό επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή και αποφεύγει οποιεσδήποτε συναλλαγές βασίζονται σε παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες», τονίζεται σχετικά.

Η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και κατόχων λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, να επισκέπτεται τα επίσημα μητρώα της στο διαδίκτυο για να επιβεβαιώνει ποια ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

