Καλοκαιρινό comeback: Ζέστη και αίθριος καιρός όλο το τριήμερο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι το Σάββατο και μή αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα πιθανό να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια παράλια, λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά παράλια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι το Σάββατο και μή αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

