Καλοκαιρινό comeback: Ζέστη και αίθριος καιρός όλο το τριήμερο

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα πιθανό να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια παράλια, λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά παράλια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι το Σάββατο και μή αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.