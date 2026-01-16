Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ημερήσια και εβδομαδιαία κέρδη στο ΧΑΚ την Παρασκευή

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε κέρδη 2,38%

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 1,22% και να διαμορφώνεται στις 290,58 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε κέρδη 2,38%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε άνοδο 0,63%, κλείνοντας στις 174,63 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε €382.637.

Κέρδη 0,97% κατέγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ άνοδο 1,38% παρουσίασε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς. Ο δείκτης των Επενδυτικών κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,02%, ενώ αντίθετα σημαντικές απώλειες 2,60% κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €300.878 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €8,54). Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €29.392 (αμετάβλητη – τιμή κλεισίματος €1,57), η Eurobank Κύπρου με €21.526 (άνοδος 3,13% – τιμή κλεισίματος €3,96), η Louis Hotels με €11.229 (άνοδος 0,70% – τιμή κλεισίματος €0,143) και η Leptos Calypso Hotels με €3.010 (πτώση 1,60% – τιμή κλεισίματος €0,246).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά, 6 παρέμειναν αμετάβλητες, με τον αριθμό των συναλλαγών να φθάνει τις 129.

Πηγή: ΚΥΠΕ

