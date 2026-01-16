Η Λευκωσία έτοιμη να υποδεχτεί τους δρομείς για τον Μαραθώνιο - Ξεπερνούν τις 8 χιλιάδες οι συμμετοχές

Η Λευκωσία μετρά ήδη παλμούς και είναι έτοιμη να υποδεχτεί χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες, την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτής της πόλης, στον «Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας, The Capital Race». Την Κυριακή, η πρωτεύουσα θα γεμίσει με δρομικές ιστορίες, με δρομείς που θα δοκιμάσουν τα όρια τους, τις αντοχές τους, σε μια διοργάνωση όπου θα γραφτούν προσωπικές νίκες και υπενθυμίζοντας σε κάθε συμμετέχοντας ότι κάθε χιλιόμετρο είναι μια μικρή πράξη πίστης στον εαυτό τους.

Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε ανάσα, σε κάθε προσπάθεια, οι δρομείς θα έχουν στο πλευρό τους τους εθελοντές, οι οποίοι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα από όλη την ελεύθερη Κύπρο για να τους υποδεχτούν σε κάθε στάδιο της διαδρομής, να τους υποστηρίξουν, να τους εμψυχώνουν, να τους χειροκροτήσουν, προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους και να αναδείξουν τη Λευκωσία ως την πιο φιλόξενη πόλη. Θα προσφέρουν με μόνο αντάλλαγμα την ικανοποίηση ότι είναι μέρος ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος της της Λευκωσίας.

Οι φετινές συμμετοχές στον Μαραθώνιο Λευκωσίας ξεπερνούν τις 8.000, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και τη σταθερή ανάπτυξη του θεσμού. Παράλληλα, ο Μαραθώνιος Λευκωσίας αποκτά έντονο διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχές από χώρες και πόλεις σε όλο τον κόσμο, από την Αλάσκα, την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι το Τόκυο, τη Μελβούρνη, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι, το Τορόντο και την Τανζανία. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εκτείνεται από το βορειότερο σημείο της Φινλανδίας μέχρι τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Ιδιαίτερα αυξημένο παρουσιάζεται και το ενδιαφέρον για τον Cablenet Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ., με περισσότερες 100 εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτή την διαδρομή. Η έντονη παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου ενισχύει το πνεύμα ομαδικότητας, ευεξίας και σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και συλλογικής εμπειρίας.

Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας είναι μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, την εξωστρέφεια και την ταυτότητα της Πρωτεύουσας, δημιουργώντας τις βάσεις για έναν θεσμό με διάρκεια, ουσία και ανθρώπινο πρόσωπο.

Η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία της νέας οργανωτικής ομάδας, με πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στόχευσαν στο να δώσουν νέα πνοή και ουσιαστική αναβάθμιση στον αγώνα.

Κεντρικό πυλώνα του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας αποτελεί ο φιλανθρωπικός και κοινωνικός του χαρακτήρας. Φέτος, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ως official charity organisation της διοργάνωσης, στηρίζει άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου. Κατά την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες συνείσφεραν 2, 5 ή 10 ευρώ, ενισχύοντας το έργο του Συνδέσμου και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ., τον Αγώνα 10 χλμ., τους Αγώνες 5 χλμ. και τον παιδικό αγώνα 1 χλμ.

Στις 06:45 θα δοθεί η εκκίνηση για τον «Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας», που σύμφωνα με τους διοργανωτές αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεκινά από την Πλατεία Σολωμού και καταλήγει στην ιστορική Πλατεία Ελευθερίας, την καρδιά της πρωτεύουσας. Η διαδρομή διασχίζει μια πόλη όπου το παλιό συναντά το σύγχρονο, περνώντας από το Μνημείο Ελευθερίας, την Πύλη Αμμοχώστου και τα γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης. Εκτείνεται και σε πιο ανοιχτές λεωφόρους, αποτυπώνοντας τη δυναμική εξέλιξη της Λευκωσίας. O Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας είναι μια διαδρομή γεμάτη ιστορία, ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, τον πολιτισμό και το σύγχρονο πρόσωπο μιας πόλης που αντέχει, εξελίσσεται και εμπνέει.

Στις 07:10 θα δοθεί η εκκίνηση του ΗμιΜαραθωνίου by Stoiximan, ο οποίος ξεκινά από την Πλατεία Σολωμού και διασχίζει ζωντανές λεωφόρους όπως η Γρίβα Διγενή και η Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η διαδρομή επιστρέφει στο ιστορικό κέντρο, περνώντας από το Μνημείο Ελευθερίας, την Πύλη Αμμοχώστου και την Παλιά Πόλη.

Στις 10:45 θα δοθεί η εκκίνηση του Petrolina 10 χλμ Δρόμος Ενέργειας. Οι δρομείς περνούν από τους Δημοτικούς Κήπους, το Δημοτικό Θέατρο, το Μνημείο Ελευθερίας, την Πύλη Αμμοχώστου και την Παλιά Πόλη, τερματίζοντας στην Πλατεία Ελευθερίας.

Στις 11:25 θα δοθεί η εκκίνηση στην Πλατεία Σολωμού για τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, η διαδρομή του οποίου είναι μια ευχάριστη, βατή διαδρομή για όλους, και με τερματισμό την Πλατεία Ελευθερίας.

Στις 11:30 θα δοθεί η εκκίνηση στην Πλατεία Σολωμού και για τον Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5χλμ.

Στις 12:50 θα διεξαχθεί ο JOEY Παιδικός Αγώνας 1χλμ του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας. Είναι μια γιορτή που δίνει στη νέα γενιά δρομέων τη δική τους στιγμή να λάμψουν στην καρδιά της πόλης. Ξεκινώντας και τερματίζοντας στην Πλατεία Σολωμού, ο αγώνας αυτός καλωσορίζει με δωρεάν συμμετοχή παιδιά ηλικίας 6–12 ετών. Μέσα από τη συμμετοχή στον αγώνα Kids Race 1χλμ, τα παιδιά απολαμβάνουν τη χαρά ενός πραγματικού αγώνα σε ένα ασφαλές και γεμάτο ενθουσιασμό περιβάλλον. Στις 12:50 μ.μ. θα δοθεί η εκκίνηση για την ηλικιακή κατηγορία 6-8 ετών και στις 13:00 για 9-12 ετών.

Ήδη από σήμερα οι δρομείς άρχισαν να παραλαμβάνουν τα Πακέτα Συμμετοχής τους από το CYENS Centre of Excellence. Τελευταία ημέρα παραλαβής είναι αύριο Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, 09:00 – 18:00.

Την Κυριακή κλείνουν οι δρόμοι για τον Μαραθώνιο Λευκωσίας

Σύμφωνα με τους διοργανωτές και την Αστυνομία, κλειστοί για την τροχαία κίνηση θα είναι δρόμοι στη Λευκωσία, την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2026, για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων τρεξίματος.

Κατά τη διάρκεια των φιλανθρωπικών αγώνων τρεξίματος η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων. Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας στο κοινό και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ στο οδικό δίκτυο θα υπάρχει προσωρινή οδική σήμανση για διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών οχημάτων.

Χάρτες για κάθε διαδρομή, όπου φαίνονται και οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση, καθώς και διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης οχημάτων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://www.nicosiamarathon.com/.

Πηγή: ΚΥΠΕ