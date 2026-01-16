Απειλές Τραμπ για δασμούς σε χώρες που αντιστέκονται στα σχέδια του για απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν πως στέλνουν εκεί στρατιωτικούς για να υποστηρίξουν τη Δανία.

«Ενδεχομένως θα επιβάλω δασμούς σε χώρες εάν δεν συμφωνήσουν στο θέμα της Γροιλανδίας, διότι έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την υγεία στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να αποκτήσει αυτήν την περιοχή της Αρκτικής, παρά την άρνηση της Δανίας, συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ, ως μέλους του ΝΑΤΟ.

Γερμανία: Έκκληση προς τις ΗΠΑ για κοινή άμυνα στην Αρκτική

Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

«Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα της ασφάλειάς της εξυπηρετούνται καλύτερα από την κοινή άμυνα στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο κ. Πιστόριους νωρίτερα απόψε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Bundestag.

Απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή, ο οποίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να το πράξουν, ο υπουργός 'Αμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον την συναντίληψη». Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι κομβικής σημασίας, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της διεθνούς τάξης, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι βίαιες εδαφικές αλλαγές δεν έχουν καμία νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί εδώ και καιρό σε όλο τον κόσμο».

Ιταλία: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκαν, σήμερα, στη θέση της χώρας τους σε ό,τι αφορά την περιοχή της Αρκτικής.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να αναπτύξει, στην περιοχή, μια συντονισμένη παρουσία, ικανή να προλάβει εντάσεις, να προστατέψει τη σταθερότητα και να απαντήσει σε αναμείξεις άλλων παικτών», υπογράμμισε η Μελόνι.

Ο δε αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η χώρα του ετοιμάζει επιχειρηματική αποστολή αφιερωμένη στην Αρκτική. «Είμαστε παρατηρητές του Αρκτικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε και ενεργό δράση. Κάτι που σημαίνει ότι εργαζόμαστε με εποικοδομητικό τρόπο, σε βιομηχανικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη τη σημασία των πρώτων υλών, η Αρκτική είναι γεμάτη πρώτες ύλες», τόνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας

Η Ρωσία θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας και πρόσθεσε ότι η κατάσταση της ασφάλειας γύρω από τη νήσο είναι «εξαιρετική» από άποψης διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία και ότι η κρίση γύρω από το έδαφος αυτό δείχνει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των δυτικών δυνάμεων που διεκδικούν ηθική υπεροχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ